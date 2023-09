Complexo Zaandam, de Nova Petrópolis, estreia esta semana em Porto Alegre

coluna Minuto Varejo noticiou, em dezembro de 2022, Uma nova atração, que une gastronomia, lazer temático e arquitetura inspirada no casario da Holanda, está prestes a abrir em Porto Alegre. Anoticiou, em dezembro de 2022, a implantação da segunda unidade do Zaandam no Estado

O empreendimento está pronto na área do Boulevard Laçador, ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na zona Norte. Só falta bater o martelo sobre o dia da estreia, que pode até ser nesta terça-feira (12). A operação começa a funcionar esta semana, garantem os empreendedores.

O Zaandam surgiu na turística Nova Petrópolis , na Serra, onde estreou em 2020 em meio à pandemia de Covid-19. O nome da atração é referência à cidade Zaandam, cortada pelo rio Zaan, situada no norte da Holanda, a 20 quilômetros da capital Amsterdã.

O conjunto tem a reprodução de um moinho, item característico da cena holandesa, com as pás, projetado originalmente para ter 12 metros de altura, mas aparentemente, pelas imagens que o Jornal do Comércio fez no local, ficou mais baixo. O que pode ter relação com os limites impostos pela proximidade do aeroporto.

Os empreendedores não divulgaram informações finais da casa. Em fim de 2022, o investimento foi projetado em R$ 10 milhões pelo CEO do grupo Zaandam, Rafael Nevinski. Segundo o CEO, a unidade da Capital tem restaurante, confeitaria e empório, com produtos à venda. A capacidade é para 450 pessoas em uma área de 400 metros quadrados, além de deque externo com mesas.

Antes da estreia na Capital, a marca abriu, em fevereiro deste ano, uma unidade menor, com 54 metros quadrados e aporte de R$ 1 milhão, localizada no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde ocorrem os embarques internacionais.

Um terceiro complexo e maior de todos entra no foco do Zaandam e deve ser em Feliz, em uma área de seis hectares onde, além do conjunto com as casas, moinho e lojas, estão previstas diversas fases, com hotel e shopping, segundo noticiou o Minuto Varejo. O aporte na primeira fase do novo projeto foi projetado, em fim de 2022, em R$ 10 milhões a R$ 13 milhões.