Complexo inspirado na Holanda vai aterrissar em Porto Alegre

Um dos malls (shopping center com arquitetura aberta ao ar livre), com localização mais inusitada de Porto Alegre, ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, vai ganhar uma nova atração em maio de 2023. A Capital terá a segunda unidade do Zaandam - a primeira até agora fica na turística Nova Petrópolis, aberta em 2020, em maio a pandemia de Covid-19 -, um complexo de gastronomia com loja de produtos próprios, inspirado no casario e na cultura holandesa. O Boulevard Laçador será o palco do empreendimento, com investimento de R$ 10 milhões, que terá uma de suas marcas registradas: o moinho seguindo o estilo do pais europeu.

Segundo o CEO do grupo Zaandam, Rafael Nevinski, o moinho poderá ter 12 metros de altura. O projeto foi encaminhado aos donos do Boulevard para análise. Como o complexo fica ao lado do aeroporto, terá de se adequar a regras para não comprometer a operação aeroportuária. Nevinski adianta que o novo empreendimento terá restaurante, confeitaria e empório. A capacidade é para 450 pessoas. Serão 400 metros quadrados de área da operação, além de deque com.

Antes de abrir a unidade de Porto Alegre, outra Zaandam bem menor estreia na área internacional do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Será um quiosque de produtos da marca. Depois da Capital, o terceiro complexo e maior de todos entra no foco e será em Feliz em uma área de seis hectares onde, além do conjunto com as casas, moinho e lojas, estão previstas diversas fases, com hotel e shopping.

O nome do projeto é referência à cidade Zaandam, cortada pelo rio Zaan, situada no norte da Holanda, a 20 quilômetros da capital Amsterdã.