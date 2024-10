Rede de utilidades entra em "cartaz" em cinema fechado em shopping

A maior rede de utilidades domésticas (UD) do Rio Grande do Sul segue a expansão e agora em um ponto inusitado. A 61ª filial da Casa Maria está sendo montada e em breve estará "em cartaz" na área que foram duas salas de cinema no Boulevard Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre. A previsão da rede é segunda quinzena de outubro entrar em operação.

Os cinemas foram fechados na pandemia de Covid-19, em 2021. O segmento foi um dos mais prejudicados no período crítico da crise sanitária. Salas não puderam funcionar devido à aglomeração. Mesmo após a reabertura e fim da pandemia, o fluxo demorou a emplacar. Os grandes lançamentos reativam o público em 2024.

O Boulevard Assis Brasil é dos mesmos donos do Boulevard Laçador. Segundo o proprietário da Casa Maria, Wagner Amorim, vai ser instalada uma loja com perfil para esse tipo de empreendimento. Vai ser a quarta loja da marca em shopping center na Capital.

Projeto mostra como vai ficar a nova unidade da Casa Maria, desta vez no Boulevard Assis Brasil CASA MARIA/DIVULGAÇÃO/JC

No Gravataí Shopping, na Região Metropolitana, a marca vai mais que dobrar de tamanho, passando de 230 metros quadrados para quase 500 metros quadrados, informa o varejista. O shopping estão expandindo também em serviços de alimentação, com a criação do Boulevard Gastronômico.

No Boulevard, são quase 500 metros quadrados que antes eram ocupados pelas salas do Arcoplex, em frente à praça de alimentação. "A loja vai ser bem bacana, com 8 mil itens, incluindo a categoria de cama, mesa e banho, que temos acrescentado nas unidades", cita Amorim. Foram abertas 12 vagas de emprego.

antiga Livraria do Globo, no Centro Histórico, em junho. O imóvel teve a operação da Garibaldi, a rede de UD abriu onde a Renner fechou loja no fim de 2023. A categoria de cama e mesa estreou com mais força na Casa Maria que abriu no prédio da, no Centro Histórico, em junho. O imóvel teve a operação da Renner até meados de 2023 . Suceder a maior varejista de moda do Brasil não é novidade. Em, a rede de UD abriu onde a

No prédio da antiga Globo, a rede abre em breve área de livros e cafeteria, adianta o proprietário. "Em 15 dias, vamos ter o livros", diz ele. Na operação da Renner, café da Chocólatras funcionava onde fica o Memorial Erico Verissimo, mas fechou com a saída da varejista de moda.