Casa Maria abrirá onde Renner fechou loja na capital do espumante

a maior varejista de moda do Brasil, que era uma das lojas âncoras do empreendimento na capital do espumante, na Serra Gaúcha, e entra no lugar uma das maiores redes de utilidades domésticas do Rio Grande do Sul. O movimento de fecha e abre é no Boulevard Garibaldi. Com a filial da Serra, a Renner registra dois fechamentos recentes, incluindo a da unidade da rua Padre Chagas, em Porto Alegre Sai, que era uma das lojas âncoras do empreendimento na capital do espumante, na Serra Gaúcha, e entra no lugar uma dasdo Rio Grande do Sul. O movimento de fecha e abre é no. Com a filial da Serra, a, incluindo a da unidade da rua

"Casa Maria vem em abril para o complexo", conta Patrícia Meneguzzi, gestora de Eventos e Turismo do Boulevard Garibaldi, inaugurado em 2021, em investimento da família Perini, dona da Vinícola Perini, com sede em Farroupilha.

Hoje são 23 lojas no complexo, além de dois restaurantes, uma cafeteria, duas sorveterias e um contêiner de lanches. Resta apenas um espaço para gastronomia no Boulevard, avisa a gestora. Em vestuário, estão no local Pompéia e Gang, as duas do grupo Lins Ferrão.

A Renner saiu de área de quase 400 metros quadrados no Boulevard em 29 de dezembro de 2023, logo após o Natal. A filial foi inaugurada em 2021 como uma guide shop, a primeira do modelo de loja física no Estado e que seguia a ideia de menos coleções em loja para pronta entrega, pois o foco são compras digitais no ponto ou retirada do que foi comprado no on-line.

Empreendimento tem quase 30 operações, entre lojas e unidades de gastronomia, e abriu em 2021. Foto: Boulevard Garibaldi/Divulgação

A guide depois acabou sendo convertida em loja convencional da marca. "As pessoas queriam comprar e já levar os produtos", recorda Patrícia, sobre o que pesou na revisão do modelo.

Sobre as razões alegadas pela varejista para se retirar do mix no complexo de Garibaldi, Patrícia diz que não teve nenhuma explicação.

"Apenas nos comunicaram quanto à saída. Tem Renner em Bento (Gonçalves) e Caxias (do Sul). Talvez, queiram trabalhar por região", cogita a gestora. "O movimento e retorno financeiro (da Renner) aqui eram consideráveis", observa ela.

Em nota, a Renner alegou que "as aberturas e os fechamentos são movimentos naturais do varejo".

O CEO da companhia, Fabio Faccio, disse, em entrevista à coluna, que a intenção é focar em novos pontos onde a marca não está, tanto nas capitais ou cidades maiores, como no interior.

VÍDEO: CEO da Lojas Renner como será 2024 para a varejista

Na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, filial encerrada em 21 de fevereiro, pesou também na decisão o fluxo mais fraco e a existência de mais lojas da bandeira nas proximidades, segundo o principal executivo da companhia.

Faccio projeta que o ritmo de abertura de novas lojas em 2024 seguirá o padrão de 2023.

teve mais de 20 fechamentos pelo País, entre elas a da "Estamos ainda em fase de definição dos principais números para o ano, mas com certeza teremos muitas aberturas", adiantou o CEO. No ano passado,, entre elas a da unidade da antiga Livraria do Globo, na Capital