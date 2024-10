Semana será marcada pela presença de massa de ar seco no Rio Grande do Sul

O começo de semana dos gaúchos será marcado pela presença de uma massa de ar seco e de elevação das temperaturas no Rio Grande do Sul. Haverá momentos de maior nebulosidade e o sol aparece por todas as regiões do território gaúcho. A previsão é que as temperaturas oscilem entre 12°C, a mínima, e a máxima de 28°C. A MetSul Meteorologia destaca que nas cidades do Oeste, Campanha e algumas poucas das Missões o avanço de nuvens carregadas da Argentina poderá resultar em chuva ao longo desta segunda-feira (14).

Em Porto Alegre, a tendência é de um domínio de uma massa de ar seco que vai proporcionar uma segunda-feira entre nuvens e aberturas de sol. Ao longo da semana, há maior condições de chuva na terça-feira e depois na sexta-feira. Os termômetros vão marcar entre 18°C , a temperatura mínima, e 23°C, a máxima. Neste domingo, a prefeitura da Capital, por meio da Defesa Civil, emitiu alerta para a possibilidade de vendaval com rajadas de vento de até 75 km/h até o final da manhã desta segunda-feira.

A presença do sol durante o período do dia e sem nuvens no céu marcou o final do semana dos gaúchos. Muita gente aproveitou a temperatura agradável na casa dos 25°C e o dia ensolarado para curtir o sábado e o domingo em locais como o Parque da Redenção e a Orla do Guaíba.

Para esta terça-feira (15), segundo a MetSul Meteorologia, áreas de instabilidade devem avançar pelo Rio Grande do Sul e algumas podem ser fortes, assim que não podem ser descartados alguns temporais bastante pontuais e isolados de vento forte e queda de granizo.

Já o Climatempo prevê uma segunda-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e céu nublado. No período da noite, existe a possibilidade da instabilidade no território gaúcho. As temperaturas, mínima e máxima oscilam entre 16 e 27°C, respectivamente. O instituto alerta que a terça-feira (15) será nublado com chuva na parte da manhã. Existe a possibilidade de garoar na tarde e noite. As temperaturas ficam entre 18 e 26 graus. Na quarta-feira (16), não haverá chuva e os termômetros devem registrar a temperatura mínima de 17, e a máxima de 24°C.