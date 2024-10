Domingo de eleições será ensolarado na maior parte do Estado

Tema presente em debates eleitorais e na sociedade gaúcha como um todo nos últimos meses, a meteorologia não irá atrapalhar a festa da democracia no Rio Grande do Sul. Depois de dias chuvosos, seguidos por uma baixa na temperatura na maior parte das regiões do Estado, ao longo do final de semana o tempo estabiliza e o sol volta a ser predominante, mesmo que acompanhado de algumas nuvens. No domingo (6), a única área que tem risco de instabilidade é o Noroeste.

Conforme a meteorologista Estael Sias, da MetSul, o calor também deve marcar presença no dia das eleições municipais. De acordo com ela, a notícia positiva é que o tempo não será um empecilho para que todos os mais de 8,6 milhões gaúchos aptos a votar nas 497 cidades do Estado possam exercer o seu direito.

"Vai ser um dia de sol e nuvens, com temperaturas superiores às que tivemos nos últimos dias. As mínimas não vão ser inferiores aos 10°C durante a madrugada e a tarde devemos esperar uma média de 28°C. Na única região que pode haver chuva, no Noroeste, ela será pouco volumosa e passageira, sem provocar transtornos. O tempo não irá atrapalhar de forma alguma o momento eleitoral", afirma.

Antes, nesta sexta-feira (4), o perfil seco da atmosfera irá propiciar um dia de tempo aberto, ensolarado e de grande oscilação térmica no território gaúcho. No amanhecer, o frio se amplia com marcas baixas de temperatura na grande maioria das regiões e expectativa de mínimas de apenas um dígito em muitas áreas.

Os menores registros deverão ocorrer nos trechos de serra do Sul e do Norte com previsão de 2 a 4°C. Há potencial para formação de geada nesses pontos. Áreas do litoral e parte de fronteira com a Argentina terão mínimas acima dos 10°C. Por outro lado, a tarde esquenta mais que na quinta e as máximas poderão oscilar ao redor de 23 a 25°C. No Noroeste a máxima chega a 28°C. O vento acelera no fim da tarde e reduz a sensação térmica durante a noite.

Em Porto Alegre, o dia começa frio e com possibilidade de cerração e visibilidade reduzida nas vias de acesso a região metropolitana. Será o amanhecer mais frio da semana com mínimas ao redor de 8°C no vale do Sinos. Ao longo do sábado o tempo se mantém firme.