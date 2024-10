Quinta-feira deve ter tempo seco, sol e formação de geada no RS

Uma massa de ar seco e frio avança sobre o Uruguai e terá impacto importante na temperatura no Rio Grande do Sul. A quinta-feira (3) terá predomínio de sol desde cedo por todas as regiões, com tempo mais aberto e ensolarado na Metade Sul e algumas nuvens na parte Norte. Segundo a MetSul Meteorologia, o ar seco associado ao vento calmo e ao frio poderão formar geada tardia entre a Campanha e a Zona Sul do Estado.

Durante a tarde, mesmo com tempo firme sob a influência do vento sul a temperatura sobe pouco e não passa de 20°C em muitas áreas gaúchas. O vento persistente de fim de tarde típico desta época do ano reduz a sensação térmica ao ar livre.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a quinta-feira começa com um período mais seco. As nuvens aparecem, mas não há previsão de chuva. Na sexta-feira (4), o tempo fica aberto e ensolarado com maior amplitude térmica. O vento ganha força nos fins de tarde e reduz a sensação térmica ao ar livre.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 23°C

Mínima: 2°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 19ºC

Mínima: 11ºC