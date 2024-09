Acampamento Farroupilha encerra 42ª edição com mais de 2 milhões de visitantes

A fumaça das churrasqueiras e o aroma dos assados se despedem do Parque Harmonia neste domingo (22), com o encerramento do 42º Acampamento Farroupilha, após 16 dias de evento em Porto Alegre. Em 2024, uma das maiores festas do tradicionalismo gaúcho contou com a presença de mais de 2 milhões de visitantes, estima a produtora Gam3Parks, que administra o espaço. A tradicional extinção Chama Crioula aconteceu na sexta-feira, ao longo das atividades relativas ao feriado de 20 de setembro. Neste ano, o Acampamento Farroupilha foi marcado pela solidariedade em função da tragédia climática que atingiu o Estado em maio, e cerca 2,5 toneladas de insumos estão sendo doados às vítimas das enchentes, arrecadados nos 187 piquetes ao longo do evento. E nestes piquetes que os gaúchos puderam exaltar a cultura do Estado com muita música tradicionalista, dança e churrasco. De lenço, chapéu e bombacha, o patrão do piquete Xiru do Coice, Gilson Vasques, celebra a sua 26ª participação consecutiva no Acampamento. “Nossa intenção sempre é divulgar as tradições e receber pessoas menos favorecidas. A gente recebe deficientes físicos e mentais e idosos”, disse Vasques, que ainda afirmou já estar se preparando para a próxima edição da festa, no ano que vem. Na esteira da resiliência do povo gaúcho frente às enchentes, uma bandeira do Rio Grande do Sul que esteve submersa por dois meses no momento mais crítico da catástrofe ficou disposta ao longo de todo o Acampamento no piquete Xiru de Coice. "Nem lavamos a bandeira. Ela é um símbolo de resistência", exaltou o patrão.