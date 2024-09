Personalidades gaúchas são homenageadas em ruas do Parque da Harmonia

As ruas do Parque Harmonia, que ficam ainda mais movimentadas em setembro, durante o Acampamento Farroupilha, agora ganharam um incremento especial: esquinas das travessas estarão sinalizadas com placas temáticas alusivas ao evento. Esta é uma das novidades da maior festa da tradição gaúcha, que se estende até o dia 22 de setembro, em Porto Alegre.

Acampamento Farroupilha prevê arrecadação de duas mil toneladas de insumos às vítimas das cheias no RS

O mobiliário urbano foi desenvolvido pela Imobi e homenageará espaços conhecidos do parque, entre elesAgora, no Parque Harmonia, em sintonia com o Acampamento Farroupilha, os visitantes poderão identificar onde estão por meio de elementos já tradicionais nas ruas de Porto Alegre. No entanto, ao invés das tradicionais placas azuis, as placas terão no layout as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Sempre visando celebrar o sentimento de amor pela cultura e tradição.