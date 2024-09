Confira o que abre e fecha nesse feriado de 20 de setembro em Porto Alegre

A sexta-feira, 20 de setembro, será de feriado no Rio Grande do Sul, em razão da celebração da Revolução Farroupilha. Na ocasião, comércios irão operar em regime de feriado, assim como shoppings. Serviços essenciais continuarão operando, enquanto bancos fecham. Também deve aumentar consideravelmente o fluxo de veículos nas estradas em razão do feriadão.

Confira, abaixo, o funcionamento de serviços na cidade de Porto Alegre e fluxo de estradas:

Saúde

Estabelecimentos de Saúde estarão funcionando tanto na sexta-feira (20), quanto sábado e domingo, ainda no âmbito da Operação Inverno. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o domingo segue o funcionamento também de uma estande no Acampamento Farroupilha, para atendimento e orientações ao público, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia).

Quanto às Unidades de Saúde (USs), na sexta-feira, sábado e domingo estarão abertas as USs José Mauro Ceratti Lopes e Bom Jesus e somente no sábado também as unidades Chácara da Fumaça e Conceição. Todas funcionam das 10h às 19h, com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação.

Na estande do evento farroupilha, entre os serviços ofertados estão aplicações de vacinas, roda de conversa sobre acessibilidade de pessoas com deficiência (PCDs), distribuição de insumos de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis e orientações de armazenamento de alimentos.

Unidades de Saúde que abrem sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 19h

José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3.330 – bairro Restinga)

Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 – bairro Bom Jesus)

Unidades de Saúde que abrem somente sábado, das 10h às 19h

Chácara da Fumaça (estrada Martim Félix Berta, 2.432 – bairro Mário Quintana)

Conceição (rua Álvares Cabral, 429 – bairro Cristo Redentor)

Prontos atendimentos 24h

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 - Santa Tereza)

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 - Bom Jesus)

PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5.120, parada 12 - Lomba do Pinheiro)

PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº - telefone: 3289-3456)

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil - telefone: 3368-1619)

Hospitais 24h

Hospital de Pronto-Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

Segurança Pública

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, todos telefones de emergência estarão disponíveis para contato durante o feriado, e ações de policiamento ostensivo seguem em funcionamento normal.

Já a Polícia Civil informa que na Capital e Região Metropolitana, as seguintes delegacias terão funcionamento 24h: 1ª Delegacia de Polícia (DP), 9ª DP, 13ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ª DP, 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), 3ª DPPA. No interior, apenas as DPPAs estarão realizando atendimento. Ainda, serviços de emergência, denúncias e o Boletim Online de ocorrências estarão em funcionamento em tempo integral.

Varejo

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (sindilojas), explica, em nota, que o comércio poderá funcionar em Porto Alegre na sexta-feira. Porém, a entidade orienta que os lojistas estejam atentos e sigam as regras da Convenção Coletiva da categoria, firmada com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec-Poa). O documento prevê a obrigatoriedade de acordo coletivo por parte das empresas que desejam utilizar o trabalho dos funcionários aos feriados.

Além disso, a jornada nos feriados para as empresas que fizerem adesão ao acordo coletivo de trabalho, pode ser estabelecida entre 6 e 8 horas. Já o horário de abertura para o comércio de rua fica à critério de cada empresa, enquanto as lojas localizadas em shoppings centers e centros comerciais devem seguir as orientações desses estabelecimentos.

Shoppings

Os shoppings devem seguir regime de feriado. Portanto, abertura ocorre durante a tarde, das 14h às 20h, para lojas e quiosques, enquanto as praças de alimentação devem abrir entre 11h e 22h, para o Barra Shopping Sul, Pontal, Praia de Belas, Iguatemi e rede Bourbon. Esse último, porém, tem funcionamento da praça de alimentação das 12h às 22h

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias nesta sexta-feira. Conforme comunicado da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas no período. Somente o PIX

Trânsito



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que haverá mudanças de trânsito em razão do desfile Farroupilha. Essas mudanças já começam a ocorrer a partir das 20h de quinta-feira (19).

Segundo a EPTC, o transporte coletivo também circula com tabela de feriado no dia 20. A linha T1 tem alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano e da Augusto de Carvalho durante o bloqueio, acessando as avenidas Praia de Belas, Borges de Medeiros, alça do Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

Bloqueios de trânsito:

Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em ambos os sentidos, desde o viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Loureiro da Silva

Eixo da Augusto de Carvalho, sentido Centro-bairro

Avenida Ipiranga entre a avenida Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva

Bloqueio com acesso local nos cruzamentos com a avenida Loureiro da Silva e avenida Edvaldo Pereira Paiva

Bloqueio com acesso local nos cruzamentos com a avenida Aureliano Figueiredo Pinto, rua Dr. Vicente de Paula Dutra, rua Dolores Alcaraz Caldas e avenida Ipiranga.

Bloqueio com acesso local na avenida Aureliano Figueiredo Pinto x Praia de Belas.

Bloqueio com acesso local no cruzamento com a avenida Augusto de Carvalho (Rótula das Cuias).

Bloqueio do Viaduto Abdias do Nascimento sentido bairro-Centro, ruas Nestor Ludwig, Fernando Lúcio Costa, Carlos Medina e 17 de Dezembro (CEEE).

Estreitamento de pista na avenida Padre Cacique entre o Viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Diário de Notícias.

Rodovias

Para as pessoas que vão viajar no feriado, a EPTC informa também que reforçou saídas de Porto Alegre para evitar congestionamentos. O órgão orienta também, em nota, acerca do caminho recomendado para acesso à Freeway.

De acordo com as orientações, motoristas da Zona Sul em direção ao litoral devem utilizar a Perimetral para acessar a Freeway. Quem vem da Zona Leste pode seguir em direção à avenida Assis Brasil para chegar à Freeway. Para motoristas dos bairros Moinhos de Vento e Bom Fim, a recomendação é seguir pela avenida Goethe, avenida Pernambuco e avenida Sertório até a avenida Assis Brasil.

Residentes do Quarto Distrito podem usar a avenida Farrapos para acessar a Freeway pelo aeroporto. Motoristas do bairro Partenon devem seguir diretamente pela ERS-118 para alcançar a Freeway.

O feriado deve ocasionar grande fluxo nas estradas. A CCR ViaSul, concessionária da BR-101, 386, 448 e Freeway, estima que cerca de 720 mil motoristas utilizarão alguma dessas quatro rodovias no período entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23).

Ainda segundo a estimativa da Concessionária, pela Freeway deverão ser quase 200 mil veículos. Destes, 33 mil seguirão rumo ao litoral na quinta (19) e outros 24 mil na sexta (20). Para o retorno são esperados algo em torno de 37 mil motoristas no domingo (22), enquanto 21 mil devem ser registrados na segunda (23) trafegando pela rodovia sentido Porto Alegre.

Já na BR-386 o fluxo também deve ter leve aumento, com pouco mais de 100 mil motoristas ao longo dos cinco dias. Conforme a estimativa da CCR ViaSul cerca de 15 mil condutores deverão seguir sentido ao interior do Estado pela rodovia na quinta (19), mesmo número de veículos que deverão ir em direção à capital. Para a volta, no domingo (22), estão previstos, aproximadamente, 11 mil motoristas seguindo à Porto Alegre, enquanto outros 9 mil seguirão ao interior do RS. Na segunda (23), o fluxo não deve ultrapassar os 12 mil carros em ambos os sentidos.

Por isso, de forma a evitar imprevistos, a Concessionária reforça sobre a importância de os usuários programarem sua viagem, sempre que possível, de maneira a trafegar nos horários de fluxo menos intenso: na quinta (19) antes das 14h e na sexta (20) após as 14h. No retorno, melhores horários serão antes das 13h no domingo (22) e depois das 10h na segunda (23). Nestes períodos o fluxo na rodovia tende a ser menor, sem gerar eventuais pontos de lentidão.