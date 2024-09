Contrariando rumores, South Summit é confirmada por CEO no Cais de Porto Alegre

South Summit Desde as enchentes que atingiram o Rio Grade do Sul e deixaram boa parte do Centro de Porto Alegre debaixo d’água, havia expectativa sobre um anúncio oficial da organização dosobre sua continuidade na cidade. O evento de inovação chegou a ser confirmado para os dias 9, 10 e 11 de abril de 2025 pelo governo do Estado, mas seu CEO, Thiago Ribeiro, ainda não tinha se pronunciado.

Na manhã desta quarta-feira (18), Ribeiro concedeu uma entrevista ao Jornal do Comércio reafirmando o comprometimento da South Summit Brazil com Porto Alegre. Alguns rumores indicavam que a conferência trocaria de cidade, já que diversas estruturas do Cais, como o próprio Cais Embarcadero, seguem fechadas.

Jornal do Comércio - Como foi a decisão de manter de pé o South Summit Brazil 2025 em Porto Alegre?

Thiago Ribeiro - Nunca tivemos dúvida sobre a manutenção do South Summit Brazil em Porto Alegre. Tudo que aconteceu naturalmente nos exigiu uma análise aprofundada e nos impôs importantes novos desafios, mas a realização do evento, além de uma convicção, é sem dúvida também uma questão de resiliência. Acreditamos na força e potência do South Summit Brazil como um catalisador da inovação, da economia e do desenvolvimento do nosso Estado e da nossa cidade, e queremos ser um dos símbolos de que não só coletivamente nos recuperaremos dessa crise, mas que sairemos dela ainda melhores.

JC - O South Summit Brazil prega inovação e Porto Alegre acabou enfrentando sua maior catástrofe devido a velhos problemas. Como avalia isso?

Ribeiro - A partir da sua chegada, o South Summit Brazil cria um ambiente para nossa cidade e nosso Estado onde a inovação ganha um papel protagonista na discussão de novas ideias, desenvolvimento de tecnologias e criação de novos modelos de negócio. Sem dúvida é um contexto com alto potencial transformador, mas não se trata de uma solução única para todos os nossos problemas. Isso precisa ser entendido como parte de um esforço amplo e coletivo, que inclui outras melhorias complementares e curvas de aprendizado importantes em todos os níveis da nossa sociedade.

JC - Que mudanças serão feitas na edição 2025 por conta da enchente?

Ribeiro - Para falar sobre isso precisamos voltar um pouco no tempo. Nossa mobilização começou já no mês de maio, no período mais latente da catástrofe. Lançamos uma campanha durante o South Summit em Madrid, mobilizando parceiros, empresários, investidores e chamando atenção para o momento crítico que estamos enfrentando. Em Madrid tivemos também um estande em parceria com o GovRS, cujo objetivo era ser um ponto de referência para conscientização internacional sobre a situação de nosso Estado e promover nossas campanhas de doações. Complementar a isso, criamos uma chamada global por soluções, visando atrair startups, empresas ou iniciativas que pudessem nos apoiar nas seguintes frentes de desafio: economia verde, resiliência climática e digitalização e IA. As ações cadastradas passaram por uma curadoria inicial do South Summit Brazil e foram encaminhadas para o catálogo de soluções da SICT e poderão ser colocadas em prática na medida em que sejam conectadas às necessidades identificadas pelo Estado. Em relação ao nosso evento de 2025 propriamente dito, teremos um direcionamento temático prioritário visando aprofundar e fortalecer discussões conectadas à situação do Estado e da cidade de Porto Alegre, com destaque para pautas de Resiliência & Adaptação, Climatech e Sustentabilidade & ESG. Nosso objetivo é posicionar o South Summit Brazil como um vetor de apoio ao processo de reconstrução em todos os sentidos. Sobre novidades, posso dizer que teremos muitas e que elas serão compartilhadas na medida que isso for oportuno. O que posso garantir é que estamos trabalhando para termos mais uma vez um evento memorável.

Thiago Ribeiro adianta que tema da mudança climática será mais abordado em 2025 Jefferson Bernardes/Agência Preview/Divulgação/JC

JC - Como acha que o evento pode ajudar na retomada da cidade?

Ribeiro - Acreditamos na inovação e no empreendedorismo como ferramentas para tornar nosso Estado mais competitivo e direcionado para o futuro. E é no momento mais crítico que já enfrentamos em nossa história que a inovação precisa se manter viva e ativa, para tangibilizar resultados práticos e efetivos para os desafios que teremos pela frente. Nesse contexto de retomada, além de atuarmos como protagonistas e articuladores da inovação, também representamos uma ponte para conexão global, atraindo investimentos, bem como consolidando um relevante canal para discussão de temáticas prioritárias, como é o caso das mudanças climáticas. Somos também um estímulo para a retenção de ativos estratégicos ao nosso Estado, o que seguramente também auxiliará na retomada econômica e social.

JC - O evento ocorrerá no mesmo local? Por quê?

Ribeiro - Sim. Acreditamos muito no simbolismo do Cais Mauá, sobretudo atrelado ao South Summit Brazil. O Cais vem sendo nossa casa desde a primeira edição realizada em Porto Alegre, e retornar a esse espaço icônico da cidade, onde ela começou na verdade, quase um ano após tudo que vivemos recentemente, é também um sinal de nossa resiliência. Mais que isso, representa também nossa convicção e nosso compromisso com o legado positivo que queremos deixar e trazendo ainda a perspectiva de um futuro com mais esperança.