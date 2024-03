South Summit Brazil 2024 leva público recorde ao Cais Mauá

A terceira edição do South Summit Brazil 2024, que encerrou nesta sexta-feira (22) bateu recordes de público e de prospecção de investimentos.

O encontro levou mais de 23,5 mil pessoas ao Cais Mauá, na orla de Porto Alegre, e reuniu fundos de investimento com volume de US$ 213 bilhões. Na edição anterior, foram US$ 123 bilhões.

Logo no início da cerimônia de encerramento, subiram ao palco José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil, e María Benjumea, fundadora do South Summit na Espanha, país de origem do projeto.

"Nesta edição, tivemos mais de dois mil inscritos e 55 países participantes. O que nos faz únicos? Precisa viver para entender. É essa rua de 1 km de extensão que faz as pessoas se aproximarem e se conectarem", celebra José Renato Hopf.

"Hoje é o nosso último dia de um Summit absolutamente maravilhoso. Estou orgulhosa, pois todas as iniciativas neste Estado são de construção. Somente juntos podemos buscar incentivar negócios que beneficiem a todos", disse Benjumea.

Em seu discurso, María Benjumea também lembrou que é necessário que as inovações sejam sustentáveis: "Cuidar do nosso planeta é determinante. Precisamos trabalhar para que as tecnologias afetem cada vez menos o nosso planeta, se não os negócios são em vão". Por fim, ela afirma que o trabalho que tem sido feito na Capital, através da realização do evento, é uma realidade que reposicionará Porto Alegre no cenário mundial.

O prefeito Sebastião Melo, presente na cerimônia, disse que as inovações precisam se adaptar à questão climática e lembrou da tempestade que aconteceu na Capital entre a noite de quarta-feira (20) e manhã de quinta-feira (21), que causou uma queda de energia em vários pontos da cidade: "Ontem foi o exemplo de uma tragédia que inclusive provocou perdas humanas, portanto é um evento de grande dimensão que precisa levar [a questão climática] em consideração".

O governador Eduardo Leite, em seu discurso realizado em três linguas - inglês, espanhol e português -, disse que todos os visitantes serão sempre bem-vindos no Rio Grande do Sul. Destacou o nome de Maria Benjumea, que, segundo ele, "emana alegria e é a alma do South Summit".

Leite também agradeceu a toda equipe do Governo do Estado que se mobilizou para que a edição acontecesse, em especial, ao prefeito Sebastião Melo: "Obrigado por tornar esse centenário Cais a sede do South Summit, porque acredito que o evento não deva acontecer em um lugar apartado da cidade, e sim no coração da cidade, com o pôr-do-sol do Guaíba e as maravilhas que se vê por aqui", disse o governador.

Durante o encerramento, ocorreu também o anúncio oficial do resultado da Competição de Startups, uma das principais atrações do evento. Distribuídas em cinco categorias, as ganhadoras foram as startups IBBX, PhageLab, B4waste, Ostera e Cromai.

A vencedora da categoria Destaque foi a Cromai, de São Paulo, uma empresa de tecnologia que, através da inteligência artificial, identifica padrões em imagens para oferecer diagnósticos que permitam melhor embasamento na tomada de decisões agronômicas e industriais.

Única gaúcha entre as premiadas, a healthtech Ostera ganhou na categoria Mais Escalável. A paulistana B4Waste, de São Paulo, foi escolhida a Mais Sustentável, e a IBBX, de Capivari (SP), foi escolhida a Mais Inovadora. Já a chilena PhageLab, também uma healthtech, venceu na categoria Melhor Time.