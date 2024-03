South Summit Brazil 2025 vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de abril

A terceira edição do South Summit Brazil chegou ao fim, mas a data para a próxima edição já está definida: 09, 10 e 11 de abril. O anúncio foi realizado pelo governador Eduardo Leite, nesta sexta-feira (22), no encerramento do evento.

A escolha da data levou em consideração as altas temperaturas registradas na Capital no mês de março. Nesse sentido, a partir do próximo ano, o evento será realizado em um mês de temperaturas mais amenas, visando o bem-estar dos frequentadores.

Em seu discurso, a fundadora do South Summit Madrid, Maria Benjumea, garantiu que Porto Alegre seguirá sendo a sede do South Summit no Brasil. "Este é um Estado de inovação. Viva a todos os porto-alegrenses e todas as pessoas do Rio Grande do Sul. Juntos, podemos mudar o mundo", celebra.