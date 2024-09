Parque da Harmonia terá "minishopping" o ano todo, diz concessionária

Até o próximo domingo (22), o Acampamento Farroupilha é atração principal no Parque da Harmonia, na orla do Guaíba, em Porto Alegre. Depois, uma novidade: o varejo terá áreas permanente. O parque terá um minishopping, de acordo com a concessionária GAM3 Parks, com contrato de 35 anos. Será o Mall Harmonia, com foco em produtos e serviços ligados à cultura gaúcha.

Já são 16 lojas no complexo, próximo ao palco de shows do acampamento e de um dos pórticos de entrada. Depois do evento, os espaços serão ampliados para o setor que terá atrações temáticas ligadas ao folclore e à lida campeira. Os atuais pontos já podem ser locados, avisa a diretora da concessionária Carla Deboni.

“Queremos atrair negócios que explorem produtos que tenham relação com a vida no campo, com a nossa cultura”, diz Carla. Entre os segmentos, Carla cita os de indumentária, souvenires, facas e gastronomia.

“A estrutura é muito diferente, maior e muito melhor. Se der, quero permanecer", diz Ferreira PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

No atual arranjo, estão desde comércio de acessórios e vestuário ligados ao gaúcho, além de confeitaria, cervejaria, vinhos e farmácia. Na temporada do acampamento, a expectativa é atrair 1 milhão de visitantes.

“A estrutura é muito diferente, maior e muito melhor”, descreve Vilson Tadei Ferreira, dono da loja Estilo e Tradição, que está no mall. “A venda está muito acima do esperado, 20% a 30% mais. Após as cheias, as pessoas estão buscando mais produtos da nossa cultura”, retrata Ferreira, que tem vontade de ficar permanentemente.



No futuro, deve ser montada uma cervejaria de produção do Rio Grande do Sul, que tem marcas e uma atividade forte no setor de microcervejarias, no trecho oeste do parque, que terá vilas temáticas, ainda a diretora.

"O Mall Harmonia faz parte da primeira fase do projeto do parque, com estreia de pontos comerciais", explica a diretora. A estrutura tem também banheiros públicos, para apoiar as operações e a movimentação do parque.

Outra atração é a churrascaria Cultura Gaúcha. As marcas que estão na temporada são consideradas temporárias, mas já testam a nova opção. Na área, vai ter o playground Sepé Tiaraju, com inspiração nas lendas gauchescas.