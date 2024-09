Final de semana será de temperaturas baixas no Rio Grande do Sul

O frio retorna ao Estado e marcas negativas podem ser registadas neste final de semana. Uma massa de ar seco e frio toma conta do território gaúcho, derrubando as temperaturas. Os termômetros podem baixar dos 5°C em grande parte das regiões. Em trechos da Serra, do Sul e do Norte do Estado, o ar seco aliado do frio rigoroso poderá favorecer a formação de geada. Apesar das primeiras horas congelantes, o restante do dia deve ser marcado por uma amplitude térmica drástica. A máxima na maioria das áreas oscilará entre 23 e 25°C.

No sábado e no domingo, por conta da influência do vento Norte, o ar quente retorna e ajuda a aquecer os gaúchos. A direção do vento deve trazer de volta a fumaça das queimadas da Amazônia, afastadas do Sul pela massa de ar seco que se instalou no Estado na retaguarda da frente fria que trouxe a chuva meio da semana. No Extremo Sul, existe a possibilidade do retorno da instabilidade e chuvas são esperadas para o domingo.

Em Porto Alegre, a massa de ar seco garante uma sexta ensolarada. A amplitude térmica será protagonista, com a mínima próxima dos 8°C e a máxima alcançando os 22ºC. No sábado, as temperaturas devem oscilar entre 9 e 27°C. Já no domingo, o céu fica ainda mais nublado, com uma menor variação térmica.