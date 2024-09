Atuação em emergência climática é tema de capacitação de líderes comunitárias

Nesta sexta-feira (30), pela primeira vez, líderes comunitárias de diferentes pontos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul irão discutir a atuação em situações de emergência climática. O tema será tratado gratuitamente durante 13 encontros híbridos, em um curso da Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos, organização que enfrenta discriminação contra as mulheres no sistema de justiça.



“Em virtude do que aconteceu em maio, entendemos que é imprescindível capacitarmos as lideranças comunitárias, que são a base de ativistas da organização, para estarem preparadas para situações como essa”, reforça a coordenadora da área de enfrentamento às violências da Themis, Rafaela Caporal.

Mulheres e meninas representam cerca de 80% das pessoas deslocadas pela mudança climática e por desastres naturais. No entanto, o tema é debatido majoritariamente por homens, segundo a ONU Mulheres. Em 2020, apenas 15 dos 133 líderes mundiais que participaram da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 28 eram mulheres.

O “Curso para Promotoras Legais Populares: Atuação em Emergências Climáticas” surgiu por meio do programa de empoderamento legal, que tem como foco a formação e capacitação de mulheres. O diferencial está na construção de um protocolo de atuação em situações de emergência climática. Ao todo, serão capacitadas 40 mulheres, entre líderes comunitárias, Promotoras Legais Populares (PLPs) e Jovens Multiplicadoras de Cidadania (JMCs).

De Porto Alegre, participam as mulheres que tiveram atuação em rede nas regiões Lomba do Pinheiro, Cruzeiro, Restinga, Eixo Baltazar, além da região Leste e das Ilhas. Também participam as promotoras de São Leopoldo, Guaíba, Alvorada, Canoas, Pelotas, Caxias do Sul e Passo Fundo. Todas foram selecionadas por mapeamento das áreas atingidas, com base na atuação e no ativismo.



Embora a Themis tenha desenvolvido o projeto destinado às promotoras legais ainda em 1993, a primeira formação a nível estadual ocorreu no ano passado. “É uma iniciativa que vem em resposta ao que passamos, uma resposta que também vem da sociedade civil”, complementa Rafaela.



A aula inaugural desta sexta acontece na Defensoria Pública do Estado e irá contextualizar o histórico de como se chegou ao desastre climático de maio. Já as atividades online terão trasmissões e suporte do WhatsApp. Os encontros seguintes ocorrem em diferentes pontos da cidade e abordarão conceitos e perspectivas de justiça climática, violência de gênero e racismo ambiental, os desastres climáticos pelo mundo e a experiência de atuação no Estado, além dos regulamentos internacionais sobre o tema. A formatura ocorrerá em 14 de dezembro.



O curso é realizado pela Themis, com apoio do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, além da Defensoria Pública do Estado e uma série de apoiadores.