Profissionais do telessaúde começam a ser desligados a partir desta sexta-feira

Depois de 11 anos de funcionamento, o serviço de telessaúde será desativado a partir desta sexta-feira (30). De um total de 260 profissionais entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos e trabalhadores do setor administrativo, TI e comunicação social, 15 começarão a ser desligados das suas funções no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde alegou que a linha telefônica 0800, que atende seis mil profissionais de saúde por mês em todo o País, não será mantido por falta de recursos financeiros. Os 60 médicos serão mantidos no convênio firmado com o governo do Estado.

O coordenador do projeto Telessaúde RS, Roberto Umpierre, disse que são dois projetos desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs): um com financiamento do governo do Estado, que será mantido, e outro com o Ministério da Saúde. "Com o Ministério da Saúde, tínhamos o projeto 0800 nacional que hoje atende por mês seis mil profissionais da área de saúde de diversas regiões do Brasil", explica. O serviço funcionava desde 2013. De acordo com Umpierre, o Ministério da Saúde informou que decidiu não manter o serviço com a justificativa da falta de recursos financeiros.

Conforme o coordenador, os recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde terminaram e foram suficientes para pagar a folha de pagamento do mês de agosto. Os trabalhadores vão receber os valores no dia 5 de setembro. Uma parte dos funcionários vai continuar atuando no convênio firmado com o governo do Estado. Segundo Umpierre, a professora Márcia Barbosa, futura reitora da Ufrgs, participou de duas reuniões com integrantes do Ministério da Saúde em Porto Alegre e em Brasília. O tema do encontro foi a possibilidade da manutenção do 0800. "Não houve um anúncio oficial sobre a manutenção das atividades. Então parece que a decisão do Ministério está tomada", lamenta.

O diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Guilherme Peterson, disse que o teleessaúde foi um dos serviços que mais ajudou a resolutividade da atenção primária fazendo com que os médicos que tivessem alguma necessidade de avaliação técnica encaminhassem suas dúvidas para o sistema. "O Telessáude com seus especialistas dava um retorno de forma rápida e dessa forma diminuía a necessidade de encaminhamento para questões simples". Para Peterson, o serviço melhorava a eficiência do sistema de saúde. "A retirada de verbas financeiras do projeto poderá resultar em mais filas para o Sistema Único de Saúde (SUS) e mais gastos para a saúde pública", comenta. Segundo o diretor do Simers, as retiradas de custeio têm penalizado diversos setores da saúde. "É uma baita perda que não poderá ser mensurada agora", afirma.

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) se manifestou a respeito do assunto por meio de nota. A entidade diz "lamentar e repudiar" o anúncio de fechamento do TelessaúdeRS, serviço "que tem mostrado grande resolutividade ao longo dos anos".

O Cremers afirma ainda que entrou em contato com o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Felipe Oliveira, e se posicionou pela manutenção do serviço, solicitando que a decisão seja revista. "O Telessaúde é uma ferramenta que atende a todo o Brasil, levando a boa Medicina a todo país", afirma o presidente do Conselho, Eduardo Neubarth Trindade.