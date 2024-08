Santa Maria ganha nova clínica de fertilização

O Grupo Nilo Frantz Medicina Reprodutiva está expandindo a atuação na Região Sul com a inauguração de duas novas unidades, uma em Santa Maria e a outra em Criciúma (SC). A rede conta com duas operações em Porto Alegre, uma em Novo Hamburgo e outra em São Paulo (SP), e mais de 30 médicos parceiros.

• LEIA TAMBÉM: RS ganha novo hospital de olhos com aporte de médicos e fundador de rede de farmácia

A intenção de ir para Santa Maria surgiu após um estudo de mercado que mostrou que a cidade tem um perfil sócio, econômico e social alinhados ao propósito do Grupo Nilo Frantz. “Verificamos que ainda há em Santa Maria espaço para um serviço de relevância na área de reprodução assistida. Desta forma, pensando na expansão do Grupo no Rio Grande do Sul, Santa Maria se apresentou como uma ótima escolha”, explica Nilo Frantz, fundador da rede.

Já a abertura da unidade em Criciúma surgiu do interesse do Grupo em investir cada vez mais na experiência dos pacientes, estando cada vez mais próximo e acessível para todos. “Nesse sentido, já acompanhávamos uma grande demanda de pessoas do sul de Santa Catarina que vinham até Porto Alegre para realizar seus tratamentos. Assim, abrir uma unidade em Criciúma vem ao encontro da nossa vontade de levar uma medicina reprodutiva de qualidade para perto dos nossos pacientes”, afirma Frantz.

Nas duas novas unidades são disponibilizados desde julho a mesma tecnologia e procedimentos oferecidos nas demais cidades onde a rede está presente: fertilização in vitro, congelamento de óvulos, ovodoação e útero de substituição com equipamentos de última geração como aparelhos de Inteligência Artificial (IA) e incubadoras time lapse.

As clínicas atuam com uma equipe multidisciplinar. Santa Maria conta com o médico especialista em Reprodução Humana Rodrigo Maurer e em Criciúma os médicos Luciana Isolde Nunes e Fábio Messer.

Com 20 anos de atuação e investimento de R$ 1,2 milhão nas duas novas clínicas, o Grupo Nilo Frantz prevê mais uma unidade ainda em 2024, que será aberta em Pelotas. “Esta nova clínica segue a mesma motivação das demais de estar cada vez mais próximo e acessível aos pacientes”, salienta Frantz.