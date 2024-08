Sul do RS pode ter temporais isolados nesta semana

A formação de uma frente quente ao Sul do Estado faz com que tenhamos tempo instável só em parte das regiões. Quem está no Sul e na campanha, a previsão é de uma segunda-feira de muitas nuvens e momentos de chuva, com possibilidade de temporais isolados.

Nas outras regiões do Rio Grande do Sul, o dia terá variação de nuvens, ou seja, alguns momentos a nebulosidade vai predominar e em outras teremos aberturas de sol.

Quanto mais para o Norte, Serra e Litoral Norte, mais aberturas de sol ocorrem. As temperaturas seguem bem diferentes pelas regiões. Quente para áreas próximas de Santa Cataria e mais frio para as áreas próximas do Uruguai.

Já em Porto Alegre, as nuvens vão predominar ao longo do dia. Algumas aberturas de sol ocorrem, mas o dia terá momentos bem encobertos. A chance de chuva até existe, mas ela é pequena já que as nuvens carregadas ficam mais próximas da Zona Sul. A temperatura na Capital deve oscilar entre os 17°C e os 23°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a tendência para esta segunda quinzena do mês indica que os termômetros ficam acima da média até esta quinta-feira, especialmente na Metade Norte gaúcha. Na Metade Sul, a instabilidade traz mínimas mais altas, mas máximas mais baixas.

Entre os dias 23 e 24, uma massa de ar frio deve começar a avançar pelo Sul do Brasil e alcançar parte do Centro-Oeste e do Sudeste com queda de temperatura. No final do mês, as altas temperaturas retornam ao Estado.