MTST aguarda transição do prédio do INSS para moradia em Porto Alegre

A ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) no prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Centro Histórico de Porto Alegre, completou dois meses no último dia 8. Desde as reuniões com autoridades da Superintendência Regional Sul e da presidência, ainda durante o período da enchente, o MTST aguarda a transição do imóvel para moradia. Lançado pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), em fevereiro deste ano, o programa “Imóvel da Gente” prevê a destinação de imóveis públicos federais para o interesse social. Na oportunidade, também foi anunciado o Decreto de criação do Grupo de Trabalho Interministerial dos Imóveis não operacionais do INSS, com a finalidade de aprimorar a gestão do patrimônio. “Estamos negociando com o governo federal durante esses dois meses. O presidente do INSS já nos recebeu em Brasília e a Superintendência já visitou o prédio, as tratativas estão em andamento”, detalha o coordenador do MTST, Eduardo Osório.