Imóveis da União serão destinados para habitação popular

Será lançado no início de 2024 um programa que destinará imóveis da União para moradia popular. Nas palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "Tem prédio que dá para ser transformado em moradia. Tem prédio que a gente tem que vender e levar o dinheiro para fazer outra coisa. Tem terrenos, terrenos e terrenos que a gente pode fazer a doação para, inclusive, o preço da casa sair mais barato para o povo".

A declaração foi feita na 20º edição do Natal dos Catadores, Catadoras e População em Situação de Rua, realizado em Brasília na sexta-feira, 22 de dezembro. As informações são da Agência Brasil. Segundo Lula, a orientação já foi repassada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

O exemplo citado pelo presidente são os mais de 3 mil imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sem uso no momento. "Se não serve pro INSS, serve para o povo que precisa morar, que precisa estudar", declarou. O Ministério promoveu, ao longo do ano, ações para mapear esses imóveis e estudar a melhor destinação para cada um deles.

Durante o evento, o governo federal oficializou a cessão de um terreno da União, com área de 2,5 mil metros quadrados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) do Distrito Federal, à Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis do Cerrado. O imóvel doado vai beneficiar 120 famílias de catadores da associação, que ocupam a área há 23 anos.

Em Porto Alegre a prefeitura já reivindicou ao governo federal que destine para habitação de interesse social um prédio do INSS com mais de 20 andares no Centro, ao lado do Mercado Público, que está sem uso há alguns anos.