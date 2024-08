Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 3 a 9 de agosto

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 3 e 9 de agosto de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Tradicional loja de festas de Porto Alegre fecha loja no CentroA Linna anunciou o encerramento das atividades no Centro através das redes sociais. Matéria: Redação (GeraçãoE). Foto: Nicolas Chidem/Arquivo/JC.2. Focado no público 50+, bar em casarão de 1915 é novidade em Porto AlegreCom um ambiente intimista, o Columbus pretende agradar o público que não costuma frequentar ambientes abertos. Matéria: Stéfani Rodrigues (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Centro Shopping, na Capital, segue fechadoO complexo comercial no Centro de Porto Alegre ligado ao grupo Grazziotin, de Passo Fundo, não tem definição sobre reabertura. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Thayná Weissbach/JC.4. Em prédio tombado, padaria que homenageia cidade da Itália abre em Porto AlegreComandada pelas irmãs Eduarda e Fernanda Canozzi, a operação leva o nome da cidade de Lucca, na Itália, de onde veio a família das empreendedoras. Matéria: Júlia Fernandes. (GeraçãoE). Foto: Nathan Lemos/JC.5. Rede de supermercado que teve 70% da operação fechada pela enchente reabre 1ª lojaLoja do Unisuper na Zona Norte de Porto Alegre foi recuperada e voltou a funcionar. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.