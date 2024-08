Agendamento para uso de quadras da Orla do Guaíba é retomado

Voltou a funcionar, neste sábado (3), o agendamento para uso de parte das quadras esportivas do Trecho 3 da Orla do Guaíba. As informações foram divulgadas no site da prefeitura de Porto Alegre. A região foi fortemente atingida pela enchente histórica de maio, ocasionando interrupção no uso das quadras.

De acordo com a prefeitura, quatro quadras estão disponíveis para uso com marcação on-line, sendo uma de grama sintética (futebol society) e outras três de concreto (basquete, tênis e poliesportiva). A pista de patinação também está liberada para utilização, mas não necessita de agendamento, assim como outros espaços, como a pista de skate, playgrounds e academias ao livre. As reservas são feitas pelo site agendaorla3.portoalegre.rs.gov.br ou pelo 156 da prefeitura (aplicativo 156+POA ou WhatsApp (51) 3433-0156).

Devem ser liberadas nas próximas semanas, conforme previsão da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), outras quadras de grama sintética e de areia, que ainda passam por reparos e testes.