Caminhão guindaste que içaria radar meteorológico tomba em Montenegro

Um caminhão guindaste tombou na manhã desta quinta-feira (1), enquanto rumava para o Morro São João, no bairro Bela Vista, na cidade de Montenegro. O veículo, segundo informações da Defesa Civil estadual, içaria o equipamento do um radar meteorológico para a torre instalada no local.

O radar, adquirido pela empresa Climatempo, iria monitorar o clima na Região Metropolitana de Porto Alegre, do Vale do Taquari e da Serra, e deve cobrir 150 km de raio a partir do local de instalação.

Segundo a Defesa Civil, o motorista da empresa Irigaray Guindastes e Transportes estava consciente, foi socorrido imediatamente e levado para avaliação hospitalar. O órgão estadual também relatou que o local ficará fechado para civis e imprensa, em razão do risco de novos incidentes e avaliação da retirada do veículo tombado. O Corpo de Bombeiros de Montenegro acompanha as ações.

A Climatempo, contratada pelo Estado para fornecimento de serviço de monitoramento meteorológico e responsável pelo radar, suspendeu as operações no local. A empresa fará um novo diagnóstico sobre a instalação do equipamento, que estava em local próximo à torre e não teve danos.