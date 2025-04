Um homem e uma mulher feridos em acidente de ônibus continuam em estado grave

acidente com ônibus na sexta-feira (4) estado ainda considerado grave. Ainda foi relatado um paciente Hospital Ouro Branco, em Teutônia, que em breve deve ser transferido para Santa Maria, o mesmo que aconteceu com uma mulher ferida, que até a manhã deste sábado estava no Hospital de Estrela e depois foi encaminhada para o Hospital Universitário santa-mariense. No começo da tarde deste sábado (5), dos quatro pacientes que estão internados no Hospital Bruno Born, em Lajeado, devido ao, no município de Imigrante, no Vale do Taquari, um homem e uma mulher estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em. Ainda foi relatado um paciente Hospital Ouro Branco, em Teutônia, que em breve deve ser transferido para Santa Maria, o mesmo que aconteceu com uma mulher ferida, que até a manhã deste sábado estava no Hospital de Estrela e depois foi encaminhada para o Hospital Universitário santa-mariense.

O acidente com o ônibus, na rodovia RSC 453, acabou resultando em sete mortos. A hipótese que está sendo trabalhada para a causa da queda do veículo de uma ribanceira é falha de freio. Dentro do veículo estavam 35 pessoas: 34 passageiros, incluindo professores e estudantes do curso de Paisagismo, além do motorista. Os sobreviventes foram encaminhados para os hospitais de Estrela, Teutônia e Lajeado. As vítimas, que realizariam uma visita técnica a um cactário, estavam em um ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A UFSM decretou luto de três dias pela morte dos estudantes e suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas na sexta-feira e no sábado na universidade. O governador Eduardo Leite lamentou o trágico acidente. "Em nome do governo do Estado, manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas, aos colegas da UFSM e a todos que estão direta ou indiretamente afetados por esse triste episódio. Que encontrem força nesse momento devastador", postou o governador na sua conta na rede social X.