Ônibus tomba e deixa 11 mortos em Minas Gerais

Um ônibus da viação Real Expresso com 53 passageiros tombou na madrugada desta terça-feira (8) na MG-223, entre as cidades de Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Conforme o Corpo de Bombeiros, 11 pessoas morreram, sendo dez no local do acidente e um no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.



Ao todo, são 36 feridos, sendo 18 passageiros encaminhados para atendimento, alguns em estado grave. Outras 18 pessoas tiveram lesões leves e dispensaram o atendimento. O ônibus saiu de Goiás e seguia para São Paulo. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia informou que oito pessoas foram recebidas, das quais uma morreu e sete estão em atendimento. Na unidade, uma das encaminhadas, que estava grávida, deu à luz. O hospital não deu informações sobre o estado de saúde do bebê.

O número de ocupantes foi informado pela própria viação. Já segundo os Bombeiros, "contabilizados e identificados", eram 45 passageiros e o motorista. Alguns foram lançados para fora do veículo com o impacto, enquanto uma parte ficou presa às ferragens. Entre os mortos há duas crianças.



A causa do acidente ainda será apurada, mas a hipótese é de que o motorista tenha perdido o controle do veículo em um trecho conhecido como Trevo do Queixinho. O coletivo capotou e ficou tombado. A Polícia Civil informou que investiga o caso e que os corpos estão sendo identificados e preparados para liberação no Posto Médico-Legal de Araguari. O motorista sobreviveu e foi encaminhado ao atendimento médico.

A empresa lamentou o acidente. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades responsáveis para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes. Nesse momento estamos concentrados no apoio às vítimas e todo suporte às suas famílias", diz trecho da nota.



A empresa salientou que o veículo estava regular e que é devidamente autorizada a fazer o transporte na rota. A viação Real Expresso também disse dará todo o atendimento às vítimas, desde o momento do acidente até desdobramentos e consequências, e que possui todos os seguros obrigatórios e facultativos, mas reforça que tem saúde financeira para oferecer o que for necessário.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) instaurou um processo administrativo para monitorar o caso e confirmou que o veículo estava com a documentação e cadastro regulares para transporte interestadual de passageiros.



Conforme a agência, o ônibus possuía seguro de responsabilidade civil e certificado de segurança veicular válidos, além de cronotacógrafo, que registra velocidade, tempo e distância percorrida, devidamente aferido e habilitado, em conformidade com a legislação vigente.



O trabalho de resgate foi feito pelos bombeiros, Samu e acompanhado pela Polícia Rodoviária.



Por meio de nota, a prefeitura de Araguari informou que as vítimas estão sendo encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município, que se encontra em estado de superlotação. Por conta disso, a prefeitura solicitou que a população não se desloque à unidade, salvo em casos de urgência e emergência.