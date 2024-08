CCR ViaSul inicia segunda etapa de obras da BR-386 em Pouso Novo

As obras de recuperação no Km 297, da BR-386, em Pouso Novo, avançam para uma segunda etapa. Agora as equipes da concessionária CCR ViaSul, responsável pela administração da rodovia, trabalham na restauração do talude no local com o objetivo de restabelecer a segurança e a trafegabilidade da via. O valor de investimento da obra é de aproximadamente R$ 19 milhões, e a conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2025.



A concessionária informa que está fazendo o levantamento topográfico da via e movimentou diversos equipamentos para o Km 297, como escavadeiras, caminhões, rolos compactadores e tratores de esteira. A CCR ViaSul explica que o trabalho engloba estabilização do solo, contenção do talude e a reconstrução da pista.



As equipes estão realizando escavação do solo, reforço de fundação e, posteriormente, farão a instalação de blocos de rocha compactados, que servem como proteção contra possíveis erosões. A medida integra o cronograma de serviços executados pela concessionária no segmento desde o registro dos últimos eventos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano.

Km 297, da BR-386, em Pouso Novo, desabou CCR Via Sul/Divulgação/JC



Cronograma de obras na BR-386, em Pouso Novo





Na primeira etapa, as equipes da CCR ViaSul iniciaram os trabalhos de reparos no ponto onde houve o deslizamento de parte da faixa da rodovia (Km 297), bem como deslizamento de barreira. Entre as ações, a concessionária, então, passou a fazer a implantação de uma via emergencial provisória, por onde segue o tráfego atualmente, em sistema de pare-e-siga.





Situação complicada do trânsito na região





O prefeito de Pouso Novo, Moacir Severgnini (PDT), destaca que a pista da BR-386, no km 297, apresenta uma situação bastante complicada. Os motoristas, segundo ele, ficam de duas a três horas parados para poder passar pelo local. “Estamos com uma pista no Km 297, local onde ocorreu o desmoronamento”, cita. Na última segunda-feira, o congestionamento estava com 10 km para cada lado, ocorrendo o sistema pare-e-siga”, destaca Severgnini.



O problema na rodovia, com o desmoronamento no local, chegou a causar a interrupção das aulas no município de Pouso Novo. “Ficamos um período de três semanas praticamente sem aulas”, lembra o prefeito.



Severgnini diz que foi necessário fazer pressão nas redes sociais para que a CCR ViaSul colocasse asfalto na faixa da rodovia, que contava apenas com um lado da pista transitável. “A colocação do asfalto no local até melhorou, porém, agora a situação está bem complicada e há formação de filas de carros, não sei se o movimento está ligado ao período de férias”, cita. Segundo o prefeito, o movimento no trânsito na quarta-feira (31 de julho) foi um caos.