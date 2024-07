Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 20 a 26 de julho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 20 a 26 de julho de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Comercial Zaffari marca dia para abrir 3º Stok Center no Litoral NorteO destino do Stok Center desta vez é Torres, na divisa com Santa Catarina. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Comercial Zaffari/Divulgação/JC.2. Prédio de antigo hotel de Capão da Canoa é demolidoMáquinas trabalham na demolição e limpeza da área onde ficava o Hotel Bassani, na esquina da avenida Beira-Mar com a rua Tupirama. Matéria: João Dienstmann (Jornal Cidades). Foto: Luís Moraes/Divulgação/JC.3. Terreno de rodoviária de Capão da Canoa é vendido e futuro do terminal é incertoHá décadas funcionando na rua João Cristiano Scheffer Filho, nº 303, no Centro, a rodoviária de Capão da Canoa corre o risco de mudar de endereço. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.4. Iniciativa busca estender o Trensurb até a cidade de TaquaraA Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga recebeu, na semana passada, a apresentação do projeto de extensão do Trensurb até o Vale do Paranhana. Matéria: Jornal Cidades. Foto: Marcelo Matusiak/Divulgação/Cidades/JC.5. Gestão dos aeroportos de Canela e Torres pela Infraero vai fortalecer turismo, afirmam prefeitosNo dia 12 de julho, o governador Eduardo Leite assinou o documento que repassa para a Infraero a outorga de operação dos aeroportos. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: Eduardo Idalino/Divulgação/JC.