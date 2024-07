Prédio de antigo hotel de Capão da Canoa é demolido

O prédio onde ficava um dos mais tradicionais hotéis de Capão da Canoa, no Litoral Norte, virou apenas lembrança. Isso porque máquinas trabalham na demolição e limpeza da área onde ficava o Hotel Bassani, na esquina da avenida Beira-Mar com a rua Tupirama. A área foi adquirida por duas empresas - a Nazale Incorporadora e Construtora e a Dallasanta, que ainda não tem planos definidos para o local.

O hotel foi fundado na década de 1920 na cidade e foi uma das referências para quem buscava pouso para um fim de semana ou, até mesmo, passar férias no litoral gaúcho. O hotel foi definitivamente fechado em abril de 2023, quando os sócios negociaram a venda com as duas empresas. Os valores não foram informados.

Hotel Bassani foi lançado na década de 1920 e encerrou as atividades em 2023 Google Maps/Reprodução/Cidades

Representantes da Nazale Incorporadora afirmaram que ainda não há planos para o local, pois a empresa - que tem algumas parcerias com a Dallasanta - tem outros projetos na frente. A ideia, segundo as empresas, é criar uma reserva de mercado na área de cerca de 3 mil metros quadrados para, no futuro, lançar um empreendimento, que ainda será estudado.