Terreno de rodoviária de Capão da Canoa é vendido e futuro do terminal é incerto

Há décadas funcionando na rua João Cristiano Scheffer Filho, nº 303, no Centro, a rodoviária de Capão da Canoa corre o risco de mudar de endereço. É que uma empresa comprou o terreno onde opera o terminal de ônibus.

O prefeito da cidade, Amauri Germano, diz que se surpreendeu com a notícia. “Fiquei sabendo nos últimos dias. A área é particular e foi vendida para um empresário”, afirma Germano, acrescentando que se reuniu com o grupo que adquiriu o local há cerca de duas semanas.

A partir de agora, foi selado um prazo de um ano para definir o rumo da rodoviária. O prefeito explica que ainda não se sabe o destino que será dado ao lote e se haverá acerto sobre o aluguel.

“Vai depender do empresário que comprou. Se for construir área comercial, daí tem que correr atrás de outro espaço”, expõe Germano. A prefeitura pode entrar como parceira nesta busca de nova área.

Germano relaciona a venda do local com o avanço de Capão da Canoa. “Capão foi a cidade que mais cresceu no Litoral Norte e a sétima no Estado, com área do saneamento revolvida. Então, tudo é propício. Todas áreas possíveis são compradas por empresários”, enfatiza.

Ele não quer, no entanto, que ocorra como Torres, onde a rodoviária tem operado na beira da Estrada do Mar, gerando desconforto aos passageiros, por ser distante da área central e por não ter estrutura.

Procurado pela reportagem, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) informa que foi comunicado sobre a venda do imóvel onde atualmente funciona a Estação Rodoviária de Capão da Canoa. No momento, a empresa que administra a estação rodoviária do município está em busca de um novo local para o funcionamento da mesma. Assim que for definido esse novo local, a documentação para alteração de endereço da rodoviária deverá ser encaminhada ao Daer para regularização junto ao Departamento.