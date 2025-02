RS enfrenta chuva acima de 90mm e estragos em 15 cidades

L itoral Norte . Conforme levantamento da MetSul, a região registrou vendavais que passaram de 100 Km/h em alguns pontos. Cidades em várias regiões tiveram acumulados de chuva acima dos 40mm e, em três delas, dos 90mm. Até o momento, 15 municípios reportaram ocorrências à Defesa Civil Estadual. Os temporais do domingo (16) e desta segunda-feira (17) causaram danos em vários locais do Rio Grande do Sul, mas principalmente no. Conforme levantamento da MetSul, a região registrou vendavais que passaram de 100 Km/h em alguns pontos. Cidades em várias regiões tiveram acumulados de chuva. Até o momento,à Defesa Civil Estadual.

Redentora, São Vicente do Sul e Alegrete apresentaram acumulados acima de 98mm, 94mm e 92mm, respectivamente, nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). São Vicente do Sul relatou à Defesa Civil granizo e destelhamento de parte da cobertura do Hospital Municipal. Também tiveram grandes acumulados Nova Petrópolis, com 78mm, São Sebastião do Caí, com 79mm, e Venâncio Aires com 73mm.

Na Região Metropolitana, os maiores acumulados foram de 50mm em Alvorada e 47mm em Porto Alegre. Também tiveram acima de 40mm Gravataí, Sapucaí do Sul e Canoas.

Quanto aos danos, foram 13 os municípios que comunicaram ocorrências à Defesa Civil nas últimas 24 horas. Em Candelária, ocorreu o destelhamento de dez casas em função do vento, assim como em Condor, em Estância Velha, em Imbé e em Osório. Nesta última, foi reportado vítimas com escoriações, sendo que uma foi conduzida ao hospital.

Já a cidade de Pelotas reportou alagamentos. A situação é similar em Venâncio Aires, que informou sobre bueiros entupidos e uma rua alagada, com a água adentrando os primeiros andares de estabelecimentos. Defesa Civil do município e Bombeiros retiraram as pessoas do local.

Barra do Quaraí e Tramandaí também estão estão sem energia elétrica em função dos temporais.

Ainda, segundo a MetSul, as áreas de Tramandaí, Imbé e Osório foram bastante afetadas. Em Osório, dezenas de casas foram destelhadas e o desabamento de estrutura de um circo deixou dez feridos. A praia de Mariluz, que está no município de Imbé, foi uma das mais afetadas com várias residências parcial ou totalmente destelhadas.

O fenômeno aconteceu após calor intenso no RS, no qual explodiram diversas células de tempestade durante a tarde e o começo da noite no Rio Grande do Sul, trazendo chuva intensa, granizo de variado tamanho e vendavais isolados

A instabilidade se dirigiu para o Litoral Norte e o Vale do Paranhana e se definiu uma linha com alinhamento de células de tempestade, o que levou ao vendaval violento.

Ainda conforme levantamento do MetSul, no domingo, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia em Tramandaí anotou vento de 92 km/h. Já em Imbé, a estação do Ceclimar da UFRGS registrou rajada de 141 km/h. Em Osório, estação particular na área urbana apontou vento de 77 km/h.

Segundo o Inmet, o acumulado grande de chuvas pode continuar nos próximos dias. O órgão publicou aviso de Perigo de Tempestades até a próxima terça-feira (18). Segundo o aviso, pode haver chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Balanço de danos

Barra do Quaraí: informou a queda de um poste de energia elétrica, que danificou parte da área coberta da escola municipal Manoel Imãs dos Santos. Em geral, o município está sem energia elétrica. Compdec fazendo levantamento de danos, orientando a fazer contato com a concessionária de energia para reestabelecer rede.

Cachoeira do Sul: informou que Cachoeira do Sul teve árvores caídas nas ruas e em cima de residências. Um muro desabou, há pontos de alagamento. Ainda reportou acidente na BR 153.

Candelária: informou que em Candelária ocorreu destelhamento de 10 casas e obstrução de algumas vias devido à tempestade. No entanto, até o presente momento, a cidade não precisou de apoio da Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil municipal distribuiu lonas e retirou árvores das vias.

Condor: informou que um forte vendaval atingiu o município de Condor, ocasionando destelhamento de residências e quedas de árvores e alguns pontos de bloqueios entre os municípios de Condor e Panambi. Providências: foi acionada a guarnição dos bombeiros de Panambi que está providenciando a desobstrução das vias, o coordenador está in loco fazendo o levantamento de residências atingidas, CREPDEC em prontidão para possível deslocamento com material (lonas).

Estância Velha: informou destelhamento de uma residência, entrega de lona e, na sequência, serão entregues telhas. Está sendo feito o levantamento das árvores caídas. Providências: entrega de lona e desobstrução de vias.

Imbé: informou seis destelhamento em Imbé, sem feridos.

Osório: informou que há em torno de dez casas destelhadas registradas até o momento. Uma guarnição deslocou para atendimento de ocorrência no circo, onde houve a queda da lona sobre diversas pessoas (em torno de 200) em razão da chuva volumosa. Foi reportada a situação de vítimas com escoriações, sendo que uma foi conduzida ao hospital. Aguardando maiores informações.

Pelotas: informou chuva forte em Pelotas, causando alagamentos em vias urbanas.

Santa Maria: informou que caiu uma árvore sob o banheiro da residência causando a quebra de 4 telhas. Não houve feridos. COMPDEC e Assistência Social farão nova avaliação de danos pela manhã. COMPDEC fará doação das telhas para a família.

São Lourenço do Sul: informou evento de tempestade local com precipitação de pedaços irregulares de gelo. Informou que afetou a localidades de Cerrito, Benedito, Sesmaria, Taquaral, Santana e parte da Harmonia. Segundo o Coordenador, todas as regiões fazem parte da zona rural do município, afastado da zona urbana. Quanto as danos, até o momento temos informação de algumas casas destelhadas e falta de abastecimento de energia elétrica em algumas localidades. Providências: COMPDEC em busca ativa de informações para obter dados dos possíveis prejuízos causados pela precipitação. Tão logo se tenha informações mais precisas do fato será de pronto informado.

São Vicente do Sul: informou o destelhamento de parte da cobertura do Hospital Municipal de São Vicente do Sul devido a tempestade local com precipitação de pedaços irregulares de gelo, sem feridos.

Tramandaí: informou interrupção da energia na Sub-Estação de Luz que fica em Tramandaí, deixando a cidade sem luz.

Venâncio Aires: informou sobre bueiros entupidos e rua alagada adentrando os primeiros andares. Defesa Civil do município e Bombeiros retiraram as pessoas do local.