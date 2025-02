Temporal causa estragos no Litoral Norte; circo desabou em Osório

Entre o domingo (16) e a madrugada desta segunda-feira (17), fortes chuvas e temporais atingiram diversos munícipios do Litoral do Rio Grande do Sul. Entre as cidades com mais danos registrados, destacam-se Tramandaí, Imbé e Osório, onde a estrutura de um circo desabou.

• LEIA TAMBÉM; Defesa Civil reforça alerta para chuvas intensas em Porto Alegre

De acordo com a prefeitura do município, haviam 200 pessoas assistindo ao espetáculo. Porém, ao reparar o aumento dos ventos, a organização começou a evacuar o espaço e abrigar as pessoas em estruturas mais sólidas, como banheiros, trailers, entre outros. Segundo o Tenente Ambrósio, Comandante do Corpo de Bombeiros, 10 pessoas ficaram feridas.

Em Osório, são 43 casas destelhadas até o momento. Desde ontem, a prefeitura disponibilizou um telefone para atender solicitações para fornecer lonas. Segundo a administração municipal, não param de chegar solicitações para receber o material.

A Fruki, que tem centro de distribuição no município, foi atingida. "O forte temporal que atingiu boa parte do estado na noite do último domingo (16), com transtornos também no Litoral Norte, provocou destelhamento parcial no Centro de Distribuição da Fruki Bebidas no município de Osório. O incidente causou danos apenas materiais e não afetou nenhum profissional direto ou indireto da empresa. A Fruki Bebidas informa que já está providenciando o conserto da estrutura e que a sede ficará fechada para realização dos trabalhos, sem gerar prejuízo à entrega dos clientes", se manifestou a empresa por meio da assessoria de imprensa.

Centro de Distribuição da Fruki próxima ao acesso de Osório à Freeway sofreu com os temporais Gabriela Pacheco/ Prefeitura de Osório/JC

Em Tramandaí, o registro é de seis casas destelhadas, salvamento de pessoa presa no elevador, dois incêndios em residência e vários pontos na cidade sem luz sendo avaliados pela CEEE Equatorial. Além disso, a Rua Coberta, no centro da cidade, teve seis veículos danificados e diversas placas de propaganda danificadas.

Falta de Luz

As equipes da CEEE Equatorial restabeleceram a energia de mais de 100 mil clientes em menos de 10 horas. Neste momento, 70 mil clientes estão sem energia elétrica nas cidades de Osório, Tramandaí, Viamão e Porto Alegre.

Temporais ao longo deste domingo (18), provocaram rajadas de vento em média de 60km/h a 90 km/h. Conforme a Metsul, em pontos isolados tempestades severas causaram ventos perto ou acima de 100km/h provocando danos a rede elétrica.