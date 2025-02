Defesa Civil reforça alerta para chuvas intensas em Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre reforçou o alerta emitido na sexta-feira (14) para chuvas intensas com vigência entre a tarde do domingo (16) e as 18h de segunda-feira (17) na Capital. De acordo com dados do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) e da Catavento Meteorologia, são esperados acumulados de chuva próximos de 85mm durante o período, o que pode causar alagamentos e deslizamentos em áreas de risco, além de raios e rajadas de vento.

Neste domingo, a previsão é de pancadas de chuva isolada na Capital durante a tarde com a possibilidade de trovoadas à noite, e as temperaturas variando entre 23°C e 35°C, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet.) Já na segunda o tempo deve estar menos quente em Porto Alegre, entre os 20°C e os 25°C, e com muitas nuvens e pancadas de chuva isiolada.

Conforme a prefeitura da Capital, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) manterá equipes mobilizadas para atendimento à população e ações emergenciais. A Defesa Civil recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e se mantenha afastada de áreas alagadas, arroios e rios. Ainda orienta que moradores de regiões de risco devem buscar abrigo seguro ou recorrer aos locais disponibilizados pela prefeitura.

Em caso de emergência, os telefones disponíveis são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros. O monitoramento seguirá em tempo real, e novas informações poderão ser divulgadas conforme necessário.