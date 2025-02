Rio Grande do Sul deve enfrentar temporais entre domingo e segunda-feira

O Rio Grande do Sul deve enfrentar temporais entre o domingo (16) e a segunda-feira (17). Segundo a empresa de meteorologia MetSul, os volumes de chuva nos dois dias vão variar muito com acumulados baixos em diversas localidades e elevados em outras, com risco de alagamentos. Podem ocorrer temporais isolados com granizo e vendavais.

• LEIA MAIS: Onda de calor ameniza com chegada de chuvas no Rio Grande do Sul

Já em Porto Alegre, são esperados acumulados de chuva na ordem de 85 milímetros durante o período, o que pode causar alagamentos e deslizamentos em áreas de risco. Foi emitido, nesta sexta-feira (14), pela Defesa Civil Municipal, um alerta preventivo para chuva intensa de meio dia de domingo até as 18h de segunda-feira.

O período deve ser de variação das condições climáticas na capital. Nesta sexta-feira (14), é dia de sol entre nuvens, com máxima de 29°C. No sábado a manhã será de sol, mas a partir da tarde há aumento de nuvens e previsão de chuva de até 10 milímetros, com temperaturas entre 22°C e 32°C e ventos de 15 quilômetros por hora.

No domingo deve haver pancadas de chuva à tarde. O tempo começa com sol entre nuvens, mas a chuva pode acumular até 50 milímetros. As temperaturas ficarão entre 24ºC e 30ºC, com ventos de Noroeste. Na segunda-feira, o dia será nublado, com temperaturas entre 23ºC e 27ºC e precipitação acumulada de 35 milímetros. Os ventos soprarão de Oeste/Noroeste a 15 quilômetros por hora.

Já no restante do Estado, segundo a MetSul, tanto no sábado como no domingo se espera que haja a formação e avanço de áreas de instabilidade do Uruguai e do Nordeste da Argentina para o Rio Grande do Sul, trazendo chuva para todas as regiões.

A instabilidade deve permanecer presente na segunda-feira. O sol aparece com nuvens em parte do RS, mas em algumas áreas já chove da manhã. Da tarde para a noite, chove em quase todo o Rio Grande do Sul. A precipitação, segundo a empresa de meteorologia, será forte em vários pontos e alto risco de tempestades localizadas de raios, vento e queda de granizo.

Somente na terça-feira o tempo pode começar a firmar, ao menos no Oeste, parte do Centro e no Sul gaúchos. A Metade Norte ainda deve ter chuva à medida que a instabilidade começa a deixar o território gaúcho e avançar mais para o Norte.

Os acumulados deste fim de semana e do início da semana podem ser, segundo a MetSul, de 50 mm em muitas áreas do Rio Grande do Sul. Em alguns locais possa não chover tanto. Há indicativos nos modelos utilizados, de pontos que podem ter marcas acima de 100 mm e mesmo superiores isoladamente.

Entre esta sexta-feira (14) e o dia 24 de fevereiro, o Rio Grande do Sul deve passar por um período longo de chuvas. Ao todo, é um volume de 100 a 200mm, com períodos localizados de chuva torrencial com potencial de alagamento em áreas urbanas, e risco de escorregamento na serra, concentrado na metade norte.

Diante desse cenário, a Defesa Civil municipal de Porto Alegre recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e se mantenha afastada de áreas alagadas, arroios e rios. Moradores de regiões de risco devem buscar abrigo seguro ou recorrer aos locais disponibilizados pela prefeitura. Também é importante manter distância de postes, árvores e placas de sinalização, que podem ser derrubadas pelos ventos.