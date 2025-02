Onda de calor ameniza com chegada de chuvas no Rio Grande do Sul

semanas de onda de calor variação térmica passou de 10ºC em 24 horas em várias cidades do Estado, com diminuição de temperatura principalmente nas regiões Sul e Leste, e Norte e Noroeste ainda seguem com altas temperaturas. Com a chegada da chuva no Estado nesta quarta-feira (12), as temperaturas reduzem em todo o Rio Grande do Sul após. Segundo a MetSul Metereologia, a, com diminuição de temperatura principalmente nas regiões Sul e Leste, e Norte e Noroeste ainda seguem com altas temperaturas.

Porto Alegre foi a capital mais quente do País na última terça-feira (11), e às 15h registrava 38,4ºC. Nesta quarta, também às 15h, registrava 25,8ºC - uma queda de 12,6ºC. No Sul do Estado, Rio Grande media 37,7ºC às 13h, e na terça, 25,1ºC, com diferença de 12,6º. Já em Passo Fundo, a temperatura era de 33,9ºC às 14h de terça-feira, e 31,9ºC no dia seguinte - permanecendo na onda de calor.

Segundo previsão da MetSul, a frente fria que trouxe a chuva para o Estado pode tornar o tempo instável com pancadas de chuva na fronteira com o Uruguai, risco de temporais, chuva forte e diminuição da temperatura. Na região Central e Norte, o sol mantém aquecimento intenso, e entre a tarde e a noite o calor e ar úmido provoca chuvas em todo o Estado.

Em Porto Alegre a chuva permanece na quinta-feira (13), com tempo instável e pancadas de chuva. Também segundo a MetSul, o vento que chega do Sul e Sudeste dará fim a onda de calor. O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec) prorrogou até às 7h de quinta, o alerta preventivo para o risco de chuvas intensas na Capital.

De acordo com a Catavento Meteorologia e Meio Ambiente, podem ocorrer pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade, com acumulados de até 50mm, além de descargas elétricas, rajadas de vento de até 40 km/h e possibilidade de queda pontual de granizo.



A população deve evitar áreas alagadas e buscar abrigo seguro em caso de tempestades. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.