Em tarde tórrida, temperatura ultrapassa os 40 graus nesta terça-feira no RS

A tarde desta terça-feira já apresenta calor acima de 37ºC em grande parte do Rio-Grande do Sul e ultrapassa os 40ºC em alguns pontos, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Capital faz 37,4ºC, mas pode chegar próximo aos 40ºC, sendo que a maior temperatura é Quaraí, onde faz 40,9ºC, mas a temperatura máxima chegou a ultrapassar os 41ºC.

Essa terça-feira será o pior dia da onda de calor, segundo a empresa de meteorologia MetSul, com 7ºC a 10ºC acima da média de fevereiro, em quase todo território gaúcho. Em pontos da costa, as máximas à tarde devem ficar até 12ºC ou 13ºC acima do que é normal nesta época do ano.

O calor, apesar de arrefecer deve dar lugar a temporais e vendavais a partir de quarta-feira (12). Na capital, com umidade mais alta, o dia será abafado e desconfortável na Região Metropolitana. No meio da tarde em diante e durante a noite podem se formar áreas de instabilidade em diversas regiões do RS, com chuva que será irregular, localmente forte a intensa e acompanhadas de temporais isolados.