Iniciativa busca estender o Trensurb até a cidade de Taquara

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga recebeu, na semana passada, a apresentação do projeto de extensão do Trensurb até o Vale do Paranhana, coordenado pelo deputado Issur Koch. A iniciativa detalhada no encontro conta com a participação de 24 deputados, que estão mobilizados pelo avanço da proposta que prevê a expansão da linha do trem metropolitano até o município de Taquara.