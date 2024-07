Estudo sobre inundações no RS revela impactos e recomendações futuras

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 95% dos municípios gaúchos e cerca de 2,5 milhões de pessoas foram afetadas diretamente pelas enchentes, e mais de 600 mil ficaram desabrigadas. Um estudo publicado nesta segunda-feira (22) discorre acerca dos impactos sociais, econômicos e ambientais do desastre climático no RS, e respectivas recomendações futuras. A iniciativa é do Comitê Científico de Emergência Climática da Aliança para Inovação, articulação entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Pontifícia Universidade Católica (PUCRS) e Unisinos.