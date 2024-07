Centro Administrativo Fernando Ferrari retoma atividades em Porto Alegre

O Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), onde trabalham cerca de 5 mil servidores de mais de 20 secretarias e órgãos, retomou atividades nesta segunda-feira (15) em Porto Alegre. A primeira etapa do processo de reabertura contempla as secretarias sediadas entre o primeiro e o sexto andar do prédio símbolo da administração estadual – o que inclui áreas das pastas de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), de Obras Públicas, da Saúde e de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, além da Ouvidoria-Geral do Estado e a setorial da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). O prédio permaneceu fechado desde 5 de maio em função dos fenômenos meteorológicos que atingiram o Estado.A recepção aos servidores durante a manhã contou com a presença da titular da SPGG, Danielle Calazans, e do secretário-adjunto da pasta, Bruno Silveira. "É muito emocionante estar no prédio hoje e lembrar do esforço incansável dos servidores, com a liderança da subsecretaria de Administração da SPGG, para garantir um retorno seguro ao Caff, esse lugar que é uma segunda casa para tantos que aqui trabalham", ressaltou a secretária.Cerca de R$ 5 milhões já foram investidos pelo governo do Estado nos trabalhos de recuperação do prédio, liderados pela SPGG, que envolveram aproximadamente 200 profissionais, entre servidores e trabalhadores de empresas terceirizadas. Para garantir segurança ao retorno, além da remoção de entulhos e limpeza, foi feita a revisão de todo o sistema elétrico do prédio, bem como a substituição de praticamente todos os componentes do sistema hidráulico e de componentes elétricos e mecânicos dos 11 elevadores.Para evitar que novos episódios de chuvas voltem a afetar a área situada na região central da capital, o restabelecimento contou com um novo projeto de escoamento de águas pluviais, com a instalação de bombas submersas, para tornar o complexo mais resiliente. A previsão do governo estadual é de que até a primeira quinzena de agosto todas as secretarias dos 21 andares ocupados do prédio retornem aos trabalhos na sede.