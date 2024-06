Hospital Moinhos de Vento lança campanha "De volta ao lar"

destinará vouchers em lojas de móveis e eletrodomésticos para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que tenham sido severamente afetadas pelas enchentes de maio de 2024. Os valores são da arrecadação feita pelo pix O Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social do Hospital Moinhos de Vento, lançou a campanha “De volta ao lar”. A iniciativapara auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que tenham sido severamente afetadas pelas enchentes de maio de 2024. Os valores são da arrecadação feita pelo pix [email protected]

destinada a moradores de Porto Alegre e da região Metropolitana e vai contemplar, na primeira etapa, 150 pessoas com vouchers no valor de R$ 2,5 mil cada. Os vales serão entregues na segunda quinzena de julho. Para se cadastrar como beneficiário, é necessário preencher o formulário neste link . A ação ée vai contemplar, na primeira etapa,. Os vales serão entregues na segunda quinzena de julho. Para se cadastrar como beneficiário, é necessário preencher o formulário

Processo de seleção

A escolha dos participantes será realizada em duas etapas. Inicialmente, os cadastros serão analisados por meio de um algoritmo e ordenados com base nos requisitos de menor renda, maior número de pessoas com deficiência, crianças e/ou idosos na casa.

Na segunda etapa, as famílias serão chamadas para uma entrevista e precisarão comprovar a renda e as informações descritas no formulário.

Como ajudar?

doações pelo pix [email protected] . Os valores serão destinados à campanha “De volta ao lar”, a fim de ampliar o número de contemplados. O Instituto Moinhos Social continua recebendo. Os valores serão destinados à campanha “De volta ao lar”, a fim de ampliar o número de contemplados.

As doações do Instituto acontecem desde o dia 3 de maio. Até o momento, foram entregues 150 toneladas de doações, realizados mais de 1,2 mil atendimentos nos abrigos e mais 1,2 mil via telemedicina, impactando cerca de 29 mil pessoas.