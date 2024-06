Aeroporto de Caxias reabre; buscas aos criminosos prosseguem

De Caxias do Sul

O terminal do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, foi reaberto para o público no final da manhã desta quinta-feira (20). As operações serão liberadas a partir desta tarde (confira a lista dos voos no final do texto)

• LEIA TAMBÉM: Governador anuncia recursos para melhorias em aeroporto de Caxias do Sul

dez assaltantes disfarçados de policiais federais, fortemente armados, entraram no terminal e houve troca de tiros com a Brigada Militar. O aeroporto foi fechado pela Polícia Federal (PF) para uma varredura após uma tentativa de assalto a um carro-forte na noite de quarta-feira (19). Cerca de, fortemente armados, entraram no terminal e houve troca de tiros com a Brigada Militar.

• LEIA TAMBÉM: Azul e Latam ampliam voos da Base Aérea de Canoas para São Paulo



O sargento da BM Fabiano Oliveira, de 47 anos, morreu no confronto. Ele será cremado na tarde de hoje. O governador Eduardo Leite lamentou a morte do soldado. “Expresso minha solidariedade à família do sargento Fabiano, aos colegas e irmãos de farda da Brigada Militar, nesse momento de dor. Quando um policial militar tomba, toda a sociedade perde”, postou o governador na rede social X, antigo Twitter.



Além de Oliveira, um criminoso também morreu na troca de tiros. A Brigada Militar segue atuando para capturar todos os envolvidos na ocorrência em Caxias do Sul, utilizando inclusive um helicóptero nas buscas. O sargento da BM Fabiano Oliveira, de 47 anos, morreu no confronto. Ele será cremado na tarde de hoje. O governador Eduardo Leite lamentou a morte do soldado. “Expresso minha solidariedade à família do sargento Fabiano, aos colegas e irmãos de farda da Brigada Militar, nesse momento de dor. Quando um policial militar tomba, toda a sociedade perde”, postou o governador na rede social X, antigo Twitter.Além de Oliveira, um criminoso também morreu na troca de tiros. A Brigada Militar segue atuando para capturar todos os envolvidos na ocorrência em Caxias do Sul,

Voos confirmados para a tarde desta quinta-feira no Aeroporto de Caxias do Sul:

LATAM



Congonhas:

Pousa às 13:15;

Decola às 13:45.



Galeão:

Pousa às 15:35;

Decola às 16:15.





GOL



Congonhas:

Pousa às 13:25;

Decolas às 14:00.



Fretado da Gol:

Pousa às 13:30;

Decola às 14:00.





AZUL



Campinas:

Chegada às 14:35;

Decolagem às 15:20.



VOEPASS



Guarulhos:

Pouso às 15:50

Decola às 16:30