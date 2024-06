Inverno inicia nesta quinta-feira com promessa de menos chuvas e temperaturas mais baixas no Estado

Às 17h56min desta quinta-feira, 20 de junho, inicia-se oficialmente mais um inverno no hemisfério sul. Definido astronomicamente através do cálculo da rotação do sol, esse instante marca o começo de um trimestre, que chega ao fim em 22 de setembro, às 9h44, e promete proporcionar uma espécie de volta à normalidade para os gaúchos, extremamente impactados nos últimos meses por episódios climáticos extremos. Segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação mais fria do ano deverá apresentar precipitações dentro da média e temperaturas um pouco inferiores no Rio Grande do Sul.

LEIA MAIS: Porto Alegre já apresenta pontos de bloqueio total em vias por conta da chuva

Sim, as chuvas volumosas e arrasadoras tendem a dar uma trégua. Pelo menos no que diz respeito aos seus danos potenciais. Conforme explica o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet, a expectativa é de que os próximos meses apresentem um forte contraste em relação aos anteriores, quando o Estado ainda estava sob influência do fenômeno El Niño.

"É importante frisar que estamos com influências meteorológicas opostas, principalmente, daquelas do inverno passado. Naquele momento, iniciava-se o El Niño. Hoje, ele recém terminou. Vivemos um período de neutralidade, com transição lenta para o La Niña, que desfavorece as chuvas aqui no Sul do Brasil, principalmente perto da primavera", explica.

A tendência, portanto, é que com o passar dos dias, os eventos de precipitação fiquem cada vez mais espaçados e menos abrangentes por conta da formação e consequente intensificação do La Niña. Contudo, também é preciso dizer que isso não significa um período de dias secos, já que essa não é uma característica do inverno gaúcho.

"O Rio Grande do Sul, em particular, tem a entrada de muitas frentes frias ao longo da estação e isso pode sim ocasionar novas chuvas, até mesmo temporais. É muito comum termos dias excepcionalmente quentes acompanhados de precipitação nessa época do ano. A novidade agora é que essas chuvas devem ocorrer em maior quantidade na Metade Norte do Estado do que nas outras regiões", completa Schneider.

Frio será maior do que em anos anteriores

Os meses que se avizinham também serão um período alegre para os amantes do frio: outra consequência da transição para o La Niña será a intensificação das baixas temperaturas em algumas regiões - podendo até mesmo haver neve nas partes mais altas do Estado.

O inverno, por óbvio, é a estação mas fria do ano, mas essa realidade não se mostrou em 2023, quando registraram-se temperaturas um pouco mais altas durante este período. Porém, de acordo com o meteorologista, é bom que os gaúchos separem um casaco mais grosso, pois esse inverno será mais frio que o anterior.

"A formação de frentes frias e o inicio do La Niña fazem com que se torne ainda mais comum os eventos de frio intenso. Teremos dias com calor um pouco acima da média, mas quando o frio vier, será forte, especialmente no Centro, Sul e Oeste do Rio Grande do Sul, além das regiões mais altas da Serra, onde podemos ter o retorno da neve", afirma.

Como o La Niña só deve se estabelecer na segunda metade do inverno e o frio deve aumentar em paralelo à sua consolidação, também há uma forte tendência de baixas temperaturas até mesmo após o fim da estação. É importante ressaltar que o fenômeno atmosférico inverso, o El Niño, chegou ao fim no inicio deste mês de maio.