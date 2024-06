Ufrgs anuncia volta de atividades acadêmicas em julho

O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Carlos André Bulhões Mendes, emitiu nesta quinta-feira (13) duas portarias que determinam as datas de retorno às atividades na universidade. A primeira trata das práticas acadêmicas, que serão retomadas no dia 1º de julho, enquanto a outra diz respeito ao expediente de servidores técnico-administrativos e docentes, que voltarão a trabalhar presencialmente na próxima segunda-feira (17).

A Ufrgs havia cancelado oficialmente as aulas e outras práticas acadêmicas por duas semanas, em anúncio no dia 17 de maio, diante dos impactos causados pelas enchentes no Estado. Com poucas mudanças no cenário que levou à interrupção, a universidade prorrogou o período sem atividades, planejando que se estendesse até o próximo sábado (15). Agora, ainda que funcionários retornem ao serviço presencial, as aulas seguirão suspensas entre os dias 16 e 30 de junho.

Assim como os documentos publicados nas ocasiões anteriores, as novas portarias "levam em consideração as dificuldades de mobilidade resultantes das inundações, a falta de energia, a dificuldade de comunicação e os reflexos sobre o funcionamento dos órgãos públicos em Porto Alegre e no estado gaúcho". Na resolução sobre os servidores, a Ufrgs diz que funcionários afetados pela catástrofe climática poderão realizar suas atividades remotamente.