Quatro escolas públicas do Brasil são indicadas a "Melhor Escola do Mundo"

Quatro colégios públicos brasileiros foram selecionados como os finalistas dos World's Best School Prizes (Prêmios da Melhor Escola do Mundo, em tradução livre) em 2024, organizado pela plataforma T4 Education. A premiação avalia colégios do mundo todo em cinco categorias: "Colaboração da Comunidade", "Ação Ambiental", "Inovação", "Superando Adversidades" e "Apoiando Vidas Saudáveis".

A votação foi aberta nesta quinta-feira (13) e durará duas semanas. O público pode contribuir através do site da T4 Education.

Conheça as escolas brasileiras indicadas



Em São Paulo, a Escola Estadual Deputado Pedro Costa, indicada na categoria "Colaboração da Comunidade", é "impulsionada pela missão de desenvolver cidadãos conscientes e transformadores", e "revitalizou a sua abordagem à educação, integrando atividades esportivas e cognitivas únicas", como xadrez e atletismo. A iniciativa "catalisou um envolvimento significativo da comunidade, transformando a escola num centro vibrante onde os recursos locais são aproveitados para expandir as oportunidades educacionais".

No Amazonas, o Colégio Militar de Manaus, indicado na categoria "Inovação", recebeu vários prêmios, incluindo o Prêmio de Inovação Digital e distinções em feiras científicas nacionais, "sublinhando o seu compromisso com a excelência no e-learning", levando educação a áreas de difícil acesso. Além disso, tem mantido as notas mais altas entre as escolas militares brasileiras, validando sua qualidade educacional.

No Rio Grande do Sul, o Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria, indicado na categoria "Superando Adversidades", se destaca pelo seu projeto RAP, acrônimo para "Ressocialização, Autonomia e Protagonismo", que usa do estilo musical homônimo para promover educação, direitos humanos e reduzir a reincidência criminal dos alunos.

No Pará, a EEEM Professora Maria Das Graças Escócio Cerqueira, em Itaituba, indicada na categoria "Ação Ambiental", ensina seus alunos, na prática, a reflorestarem e a cuidarem da mata nativa, "transformando-a de uma escola regular em um modelo educacional procurado pela região, demonstrando um forte compromisso com a sustentabilidade ecológica e educacional".