Oi vai fornecer acesso gratuito à internet nas Cidades Provisórias no RS

A Oi e o governo do Rio Grande do Sul assinaram nesta quarta-feira (12) um termo de cooperação para fornecer acessos gratuitos à internet por fibra ótica nos Centros Comunitários de Atendimentos. Serão montadas cinco “Cidades Provisórias”, como estão sendo chamadas, nos municípios de Porto Alegre e Canoas com capacidade para alojar até 3,8 mil pessoas por cerca de seis meses. As informações são da Oi.

LEIA TAMBÉM: Conselho de engenharia diz que não há mais espaço para construção de casas em Esteio

Os acessos à internet por fibra e wi-fi serão instalados pela Oi nas estruturas sem custos para os clientes, com o objetivo principal de dar suporte às atividades públicas a serem desenvolvidas nos locais. A empresa vem desenvolvendo ações no Estado contribuindo para minimizar os efeitos da tragédia, como o fornecimento de wi-fi gratuito em abrigos.



A empresa também continua atuando para garantir o fornecimento da conectividade aos seus clientes, mercado corporativo, órgãos públicos e o atendimento aos serviços de emergência. Nas primeiras semanas, as ações da operação especial montada pela Oi registraram mais 1.200 eventos tratados pelas equipes de suporte e de campo para garantir a continuidade da comunicação entre os municípios.