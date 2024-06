Equipamento de radar meteorológico para o Rio Grande do Sul chega ao Brasil

Chegou ao Brasil o equipamento que compõe o radar meteorológico adquirido para prestação de serviço de monitoramento à Defesa Civil do RS. Os componentes do radar haviam passado pela fase final de testes de performance na sede do fabricante, na República Tcheca, e posteriormente foram despachados para São Paulo, onde chegaram no último sábado (8).

O instrumento, que funcionará junto ao Morro São João, no bairro Bela Vista, município de Montenegro, e terá uma cobertura de 150km de raio a partir do local de instalação, está passando pelos trâmites alfandegários em São Paulo e, posteriormente, será carregado com destino ao Rio Grande do Sul, para onde virá por via terrestre.

A empresa Climatempo, que assinou o contrato e entregará o serviço, e a Defesa Civil, definiram ainda em abril pela instalação em Montenegro, para permitir a cobertura da região metropolitana de Porto Alegre, com maior concentração populacional e que ainda não era abrangida por esse tipo de serviço, e também o Vale do Taquari.

Já foram iniciados os ajustes necessários para viabilizar a instalação do radar junto à estrutura existente em Montenegro, com alguns dos serviços já tendo sido executados pela empresa responsável.

Após essa etapa, o equipamento do radar propriamente dito será fixado e serão feitas as ligações elétricas e lógicas para fins de testes de operação. Todos os trâmites estão ocorrendo dentro dos prazos estabelecidos em contrato, com início da operação prevista para o segundo semestre de 2024.

“A população gaúcha está, assim como nós da Defesa Civil, aguardando com muita expectativa a chegada e início das operações dessa importante ferramenta que irá capacitar ainda mais a gestão de riscos e desastres no Estado”, frisou o secretário chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira.