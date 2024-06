Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 1 a 7 de junho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 1 e 7 de junho de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Clássico de Porto Alegre, restaurante vegano fecha as portas após 17 anosO Mantra Gastronomia e Arte está fazendo um brique com móveis, louças e decoração do restaurante. Matéria: GeraçãoE. Foto: Reprodução/Mantra Gastronomia e Arte/JC.2. Veja como estão os acessos para as cidades de Gramado e CanelaMunicípios ingressaram, no mês de junho, no período de alta temporada. Matéria: João Dienstmann (Jornal Cidades). Foto: Diego Grandi/Divulgação/Cidades/JC.3. Fechada na inundação, Hering em galeria de Porto Alegre não reabriráLoja da Hering foi esvaziada na Galeria Chaves, logo após passar o pior da inundação no Centro. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.4. Estação de Bombeamento que atende o Menino Deus e a Cidade Baixa é desligadaA Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 16 – localizada na Rótula das Cuias e que é responsável pelo bombeamento das águas pluviais de parte dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa. Matéria: Redação. Foto: Thayná Weissbach/JC.5. Prefeitura de Guaíba decide não construir Cidade ProvisóriaCom quase 100 mil habitantes, a cidade de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, decidiu que não vai ser necessário a construção da Cidade Provisória para vítimas da enchente que causaram destruição no Rio Grande do Sul. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: Lucas Winck/Divulgação/JC.