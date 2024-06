Fechada na inundação, Hering em galeria de Porto Alegre não reabrirá

No Centro Histórico de Porto Alegre, tem loja que ainda não reabriu, mesmo após o pior da inundação passar, por falta de luz ou falta de produto e mobiliário. E tem ponto que não vai abrir mais por que fechou de vez.

filial da varejista Hering, hoje do megagrupo que nasceu da coluna Minuto Varejo. Os empregados da loja do Centro teriam sido realocados em outras unidades. É o caso da, hoje do megagrupo que nasceu da união de Arezzo e Soma , na Galeria Chaves. Foi a terceira unidade da marca a encerrar atividade desde janeiro na Capital, segundo apurou a. Os empregados da loja do Centro

O esvaziamento interno da Hering, situada bem na entrada da famosa galeria, na rua dos Andradas (Rua da Praia), chamou a atenção da coluna, que foi conferir o funcionamento do comércio na região.

Segundo um segurança do centro comercial, a retirada de roupas e outros materiais foi feita na semana passada. Do corredor, é possível ver que deixaram para trás algumas prateleiras e móveis, cabides e manequins.

Outras suas filiais fecharam em janeiro em dois shopping centers do Grupo Zaffari: Bourbon Ipiranga e Bourbon Assis Brasil. As lojas que estão abertas e as que foram desativadas são franquias de um mesmo franqueado com escritório no Rio Grande do Sul. A coluna enviou mensagem por WhatsApp para saber mais sobre as razões dos fechamentos.

Loja que ficava no Bourbon Ipiranga foi fechada no começo do ano no primeiro piso do shopping do Zaffari na Capital

Em resposta ao pedido de informação do Minuto Varejo sobre os encerramentos das unidades, a Airaz, gestora dos shoppings do Zaffari, confirmou o fim das atividades no Bourbon Ipiranga e Bourbon Assis Brasil em janeiro de 2024 e adiantou outra decisão: "Deve deixar de operar no Bourbon Wallig nos próximos dias".

"Cabe reforçar que a marca ainda possui lojas operantes no Bourbon Country, Bourbon São Leopoldo, Bourbon São Paulo e no Moinhos Shopping. O encerramento das atividades da marca nos shoppings mencionados se deu por conta de decisão estratégica da própria Hering", diz a nota da Airaz.



Na atual composição, o comando do megagrupo ficou com o presidente da companhia calçadista, Alexandre Birman. Aliás, a Arezzo tem sua principal fábrica no Rio Grande do Sul.

A Hering é uma empresa com origem em Santa Catarina, com mais de 140 anos e vinculação à velha guarda da indústria têxtil nacional. A empresa foi vendida em 2021 para o Soma, que também é dono da Farm, além de outras marcas.

A união Soma e Arezzo, anunciada em fevereiro deste ano, agitou o varejo de vestuário de moda no Brasil. São mais de 30 marcas, muitas delas muito conhecidas, como a Reserva, Crus Barros e Shultz (de berço gaúcho), que estão agora na mesma composição. A projeção é de receita total em 2024 de mais de R$ 12 bilhões.

* A coluna corrigiu uma informação que era atribuída ao grupo Arezzo, mas foram repassadas pela Airaz, administradora dos shopping centers do Grupo Zaffari