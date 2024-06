Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 25 a 31 de maio

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 25 e 31 de maio de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Proprietários de veículos estacionados no Aeroporto de Porto Alegre não serão cobradosA empresa já organiza uma dinâmica para a retirada dos veículos. Matéria: Osni Machado. Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Zaffari coloca marca na fachada e confirma: primeiro Cestto de Porto Alegre abre em junhoLoja do Cestto, do Grupo Zaffari, fica na Zona Sul de Porto Alegre e abre em junho. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/JC.3. Livraria perde 80 mil livros nas enchentesOutlet vai ter 150 mil itens para venda com descontos de 20% a 50% e preço a partir de R$ 5,00. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Livraria Santos/Divulgação/JC.4. Um outro mundo é possível, como em cidades do Litoral gaúcho Colunista Fernando Albrecht fala sobre a vida perto do mar. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Mauro Fernando Albrecht/Especial/JC.5. Águas que inundaram o Salgado Filho estão sendo bombeadas para o rio GravataíArrozeiros instalaram bombas para a retirada de água do aeroporto. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: Daniel Jaeger Gonçalves da Silva/Divulgação/JC.