Proprietários de veículos estacionados no Aeroporto de Porto Alegre não serão cobrados

As tarifas não serão cobradas dos proprietários de veículos estacionados desde o dia 3 de maio, às 20h30min, no Aeroporto Salgado Filho e outras unidades próximas, bem como no Hotel Deville Prime Porto Alegre, quando as operações foram oficialmente interrompidas por causa da enchente no Rio Grande do Sul. A medida vale para os estacionamentos administrados pela empresa Estapar.